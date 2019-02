Der jährlich im Austria Center Vienna stattfindende Radiologenkongress „ECR“ hat sich zu einem der weltweit größten und innovativsten Medizinkongresse mit über 28.000 Teilnehmern aus über 130 Ländern entwickelt.

„Der ECR ist einer unserer absoluten Vorzeigekongresse. Einerseits wegen der großen Anzahl der Teilnehmer, aber auch deshalb, weil er sich jedes Jahr ein Stück weit neu erfindet. Der ECR steht für Innovation, Kreativität und die erlebbare Vermittlung von Wissen“, erklärt Susanne Baumann-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna.

„Der ECR passt sich stets den Gegebenheiten der Zeit an und arbeitet in all seinen Bestrebungen zukunftsorientiert. Bestehende Ressourcen werden bestmöglich, umweltschonend und optimiert genutzt“, erklärt Peter Baierl, Executive Director der European Society of Radiology. Das inkludiert etwa die Verwendung bestehender Gebäude rund um das Austria Center Vienna, wie das Tech Gate, die Donau-City Kirche oder das Hotel Melia. Auch auf die klassische Posterpräsentation wird im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen bereits seit 2003 durch die Verwendung einer eigens produzierten Software verzichtet. „Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht, ganze Hallen mit gedruckten Materialien und Postern zu füllen, welche direkt nach dem Kongress entsorgt werden. Dies ist eine Verschwendung an Ressourcen und infrastrukturellen Maßnahmen, die ihresgleichen sucht. Kongresszentren und Messen brauchen nicht mehr Platz und immer größere Hallen, sondern smarte Lösungen, die der heutigen Zeit angepasst sind“, so Baierl.

