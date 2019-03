XING Events veröffentlichte seinen Report über die Zukunft von Eventtechnologien und den Einfluss von Virtueller Realität (VR), Near Field Communication (NFC), Face-ID und der Digitalisierung traditionell eventspezifischer Angebote.



Eventtechnologien haben sich aufgrund der technischen Infrastruktur rasant weiterentwickelt und sind aus der Branche nicht mehr wegzudenken. Inwiefern Technologien eingesetzt werden können, um das Erlebnis für seine Teilnehmer zu steigern, welche es aktuell schon gibt und wie diese die Branche beeinflussen werden, beleuchtet XING Events in diesem Report. Basis sind Interviews mit ausgewählten Technologieanbietern wie FastLane, VRdirect, Wristbanditz und eventbaxx. Ein zentrales Thema, welches alle Technologie-Anbieter vereint, ist dabei die Individualisierung. Um das individuelle Eventerlebnis zu kreieren, müssen Veranstalter zunehmend ihre Teilnehmer kennen und in den Mittelpunkt rücken. Nur durch diese Informationen können sie jedem Teilnehmer sein persönliches Eventerlebnis bieten.



Die vierte industrielle Revolution wirkt sich mit ihren neuen technischen Möglichkeiten auch auf die Eventindustrie aus. Die Automatisierung standardisierter Abläufe, die Digitalisierung bestehender Prozesse sowie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz schaffen eine Reihe neuer Anwendungsmöglichkeiten. Der Report ist hier kostenlos zum Download erhältlich.



www.xing-events.com