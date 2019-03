Am 06.02.2019 fand das Soft-Opening des neuen Sonnenhotels Salinengarten statt. Der Fokus des Hotels liegt auf Barrierefreiheit sowie Wellness und Tagungen.



Das neu gebaute Sonnenhotel Salinengarten liegt direkt am angegliederten Sole- und Saunaparadies RappSoDie und in direkter Umgebung des Parks und der Kuranlagen Bad Rappenaus. Zum Sole- und Saunaparadies RappSoDie gelangt man durch einen Bademantelgang, denn das Hotel Salinengarten ist direkt mit der RappSoDie verbunden. Im Haus gibt es ebenfalls einen eigenen SPA-Bereich. Das Sonnenhotel Salinengarten ist auch attraktiv für Veranstalter, die betreut eine Tagung oder große Veranstaltung durchführen möchten und vor allem ist es das erste umfassend barrierefreie Hotel der Sonnenhotels-Gruppe. Zurzeit befindet sich das Hotel im Prozess der Zertifizierung durch das Zertifizierungssystem „Reisen für alle“.



Karina Dörschel, Geschäftsführerin und Inhaberin der Sonnenhotels Gruppe: „Das Sonnenhotel Salinengarten liegt uns sehr am Herzen. Wir sind sehr glücklich, mit der Eröffnung des Hotels unserem Ziel, eine größere Durchmischung von Gästen in unterschiedlichen Lebensbereichen zu erreichen, einen großen Schritt näher zu kommen. Mit unseren neuen Sonnenhotels stehen wir für Integration. Als Hotelmarke mit 12 Hotels in Deutschland und Österreich steht das Unternehmen schon seit der Gründung für eine offene Willkommenskultur in ihren 3- bis 4-Sterne-Hotels in den schönsten Urlaubsgegenden“. Die neue Produktgeneration der barrierefreien Sonnenhotels soll die „klassische“ Schiene der Ferienhotellerie bereichern und mit den Angeboten einer größeren Gästezielgruppe Urlaub und auch Tagungen ermöglichen.



www.sonnenhotels.de