Eventmanagerin Nadja Kahn sieht die Branche und ihr eigenes Geschäft im Aufwind. Nach dem „besten Jahr in der Unternehmensgeschichte“ expandiert die Hamburger Agentur Kahn Events.

„Die Branche ist im Aufwind“, sagt die Hamburger Event-Managerin Nadja Kahn. „Speziell für uns wird 2019 das beste Jahr in der Unternehmensgeschichte, das steht schon jetzt fest.“ Die Agentur organisiert mehr als 50 Veranstaltungen pro Jahr, Tendenz steigend. Die 49-jährige Inhaberin sagt: „Je digitaler unsere Arbeitswelt wird, desto mehr sehnen sich die Menschen nach persönlichen Begegnungen.“ Die Digitalisierung schade der Branche somit nicht, sie fördere sie. „High Tech erfordert High Touch.“

Selbst klassische Veranstaltungen wie große Bälle würden, entsprechend modernisiert, ein Comeback erleben. So wie beispielsweise in Hamburg der Ball der Juristen im Hotel Atlantic. Für den hat Kahn Events im vergangenen Jahr ein neues Konzept eingeführt. „Seitdem steigen die Teilnehmerzahlen sprunghaft an“, sagt Nadja Kahn. Beim „Tanz um die Welt“ feierten 500 Gäste eine heiße kubanische Nacht im Hamburger Winter. Ganz neu im Veranstaltungskalender der Agentur: der Jahresempfang der IHK zu Kiel Anfang März mit 1.200 Teilnehmern. Inhaltlich sollte es um die Digitalisierung gehen, inklusive Podiumsdiskussion und Teilnahme von Ministerpräsident Daniel Günther. Dazu verwandelte das Team den Ostseekai an der Förde in eine digitale Plattform: „Wir machten die Tanzfläche zur ‚Festplatte‘ und ließen die Getränke von ‚Providern‘ servieren.“ Das Motto zog sich durchs ganze Haus: Per „Upload“ oder „Download“ ging es im Fahrstuhl auf andere Ebenen. Und überall gab es Sofas als „Dockingstation“ fürs eigene Netzwerken – und zusätzlich ausgestattet mit Ladestation für jeden Handytyp.

Auch Incentive-Reisen seien trotz verschärfter Compliance-Regeln und Kostenbewusstsein der Unternehmen weiterhin sehr gefragt. „Gute Beziehungen zu Mitarbeiter und Kunden werden heute nicht mehr als selbstverständlich wahrgenommen“, sagt Nadja Kahn. „Entsprechend sind viele Firmen bemüht, ihnen abseits von finanziellen Anreizen etwas Besonderes zu bieten. Da kommen wir ins Spiel.“ Die Agentur hat für 2019 die Etats für Incentive-Reisen unterschiedlicher Unternehmen und Branchen gewonnen und entführt die Gäste unter anderem nach Tallin, Cannes und Ljubljana. Für die Expansion hat sich die Agentur personell verstärkt und das Management ausgebaut. Seit dem Jahreswechsel ist die langjährige Senior Projektleiterin Ulrike Dölle Prokuristin der Agentur. Ganz neu an Bord ist seit Februar Janina Jung.

www.kahnevents.de