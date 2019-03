Mit 226 Veranstaltungen und mehr als 76.000 Teilnehmern im Jahr 2018 beendet das Convention Center sein erstes volles Geschäftsjahr mit Ergebnissen, die über den ursprünglichen Zielen liegen.



Das von Meliá Hotels International geführte Palma Convention Center präsentierte am 11. Februar seinen Bericht für 2018, das erste volle Betriebsjahr nach seiner Eröffnung im April 2017. Im Laufe des Jahres veranstalteten das Convention Centre und das Meliá Palma Bay Hotel 226 Events mit insgesamt 76.678 Teilnehmern und erwirtschafteten einen Umsatz von 15,3 Millionen Euro. "Diese Ergebnisse liegen über unseren ursprünglichen Zielen und Erwartungen und sind sehr positiv zu bewertende Resultate, die zur Konsolidierung des Kongresszentrums auf dem nationalen und europäischen MICE-Markt führen sollten", sagte Ramón Vidal, Geschäftsführer Palau de Congressos de Palma.

Vidal betont zudem die Relevanz spanischer und internationaler Veranstaltungen als Basis des Kongresszentrums und die erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen, die diese auf das Reiseziel Mallorca haben, indem sie die Nachfrage nach zusätzliche Reisedienstleistungen und zugehörigen Srvices ankurbelten. Ein Beweis dafür sind die mehr als 50.000 Übernachtungen von Geschäftsreisenden in Stadthotels bei ihrem Besuch im Convention Center im Jahr 2018.

Die wichtigsten Beispiele waren Firmenveranstaltungen von Jaguar und Panasonic mit 7.000 Teilnehmern sowie eine Reihe wichtiger spanischer Ärztekongresse. All diese Veranstaltungen sind umso bedeutsamer, als sie zumeist in der Nebensaison stattfanden, so dass das Kongresszentrum als Schlüsselfaktor für die Erreichung eines der wichtigsten strategischen Ziele des Reiseziels Mallorca fungieren kann: die Verringerung der Saisonalität und eine stärkere Diversifizierung.



