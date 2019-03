Neu zur re:publica vom 6. bis 8. Mai 2019 in Berlin: die Fachkonferenz „events re:loaded – Festivalisierung von Veranstaltungen“



Seit dem letztem Jahr finden zur Digitalkonferenz re:publica in Berlin Fachkonferenzen statt. Dieses Jahr sind es: „Digital Hemp – Hanf: das Öl des 21. Jahrhunderts” und „events re:loaded – Festivalisierung von Veranstaltungen“. Die Tageskonferenz„ events re:loaded“ am 7. Mai 2019 steht unter dem Rubrum Digitalisierung in der Veranstaltungsindustrie. Sie betrachtet Themen wie Künstliche Intelligenz und Datenschutz ebenso wie Aspekte der Nachhaltigkeit und Achtsamkeit und ordnet den Megatrend Festivalisierung ein.



Am Vormittag erfahren die Teilnehmer, wie Veranstaltungen zu Events oder gar zu Festivals werden und wie sich Veranstalter eine Community aufbauen. So gewährt zum Beispiel Isabelle Hoyer, Co-Gründerin von We are Panda, einer Initiative für mehr Frauen in Führung, einen Blick in ihr Netzwerk. Barcamp-Evangelist Frank Feldmann ist ebenso auf der Bühne wie der „Burning Bär“ Jörg Pfützner. Zum Abschluss des Vormittags moderiert der Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft und Experte für popkultur Marcus S. Kleiner eine Fishbowl-Diskussion darüber, wie viel Festivalisierung und Aktivierung Konferenzen vertragen.



Wieso Nachhaltigkeit und ihre drei Dimensionen – ökologisch, ökonomisch und sozial – von Beginn an in die Planung einzubeziehen sind, zeigen der „Impulsvortrag: Nachhaltigkeit – ökologisch, ökonomisch“, Best Practice-Beispiele zu #Mobility, #Sustainability, #Technology sowie der Reality Check zu nachhaltigen Events nach der Mittagspause. Zu den Referenten zählen Dennis Winkler (United Nations Framework Convention on Climate Change), Isolde Magin-Konietzka vom Rat für Nachhaltige Entwicklung oder Christian Kroll von Ecosia.



Abgerundet wird der Tag mit einem Blick auf Künstliche Intelligenz und Datenschutz. Die Impulsvorträge zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Eventbranche sowie „Datenschutz und DSGVO - ein Jahr später“ zeigen beide Seiten auf und werden im Panel diskutiert: „Events und Künstliche Intelligenz - Spielverderber Datenschutz?“. Das letzte Wort haben schließlich die Teilnehmer von morgen. „Was immer ihr diskutiert, so denken wir: die Generation Z" ist der Impuls von Tom Blöcker stellvertretend für die Gesellschaftskonferenz Tincon, dem Festival für digitale Jugendkultur:



Die Fachkonferenz in deutscher Sprache wird gemeinsam von der re:publica und der dfv Conference Group veranstaltet und der Fachzeitschrift tw tagungswirtschaft der dfv Mediengruppe thematisch begleitet. Tagungsort ist das Deutsche Technikmuseum wenige Laufminuten von der Station Berlin entfernt, wo vom 6. bis 8. Mai 2019 die re:publica mit 10.000 Teilnehmern läuft. Das Ticket für die Teilnahme an der eintägigen Fachkonferenz kostet 349 Euro als Early Bird – bis das Kontingent ausverkauft ist – und 399 Euro danach. Das Ticket für 499 Euro schließt den Besuch der re:publica im gesamten Zeitraum mit ein. Sämtliche Informationen zum Programm, zu den Speakers und den Tickets stehen ab 1. März 2019 hier online:



https://fachkonferenzen19.re-publica.com