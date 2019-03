Was haben ein ehemaliger Mönch, ein Spiele-Entwickler und ein selbsternannter Technologie-Freak gemeinsam? Sie alle sind Teil des über 250 Sessions starken Weiterbildungsprogramm auf der IMEX in Frankfurt von 21. - 23. Mai 2019. Ganz im Zeichen der Weiterbildung steht auch der EduMonday am Vortag der Messe.



Wie wichtig ist Achtsamkeit im Talent Management? Dieser Fragestellung wird auf den Grund gegangen von Jan Esswein, ehemaligen Mönch und nun Deutschlands meistgelesenen Autor zum Thema Mindfulness. Die Beziehung zwischen Kreativitätsförderung und langfristigen wirtschaftlichen Erfolg wird Xavier Sarras von der Zum Goldenen Hirschen GmbH darstellen und mit den Teilnehmern diskutieren.

Die Themen Diversität und Inklusion behandeln Experten der Association of Destination Management Executives International werden mit „Cultural differences and their impact on destination management”, genauso wie Führungskräfte-Coach Melissa Lamson bei „Industry best practices on how to be an inclusive leader”. Die Beziehung zwischen Events und Universal Design, Vielfalt und Inklusion wird vom Events Industry Council in „Redesigning inclusive events by overcoming unconscious bias” diskutiert. Und emotionale Bindung im Event Design wird von Experten wie James Morgan, Founder des Event Tech Labs beleuchtet. Neu in diesem Jahr ist das Red Lab, das Austausch mit Experten außerhalb der Industrie, ermöglicht. Sigur Ringstad, Business Developer der spielerischen Lern-Plattform Kahoot, wird zusammen mit dem Facilitator Majbritt Sandberg die Vorteile von sozialem Lernen zur Förderung von Teamwork und Innovation in teilen. Kollaborative Herangehensweisen im Sinne von Nachhaltigkeit stehen klar im Mittelpunkt bei einer Session von Laure Berment von Too Good To Go, einer App, die gegen Lebensmittelverschwendung ankämpft.



Technologie - genauer gesagt der Umgang mit Informationsüberfluss - steht an der Tagesordnung bei „Meet the geeks - technology trends to enhance your skills in the 21st century” ganz oben. Dabei zeigen die selbsternannten Nerds und Gründer von Canvas, Planern praktische Vorteile von Innovationen der Zeit. Zofia Prokopova, Strategic Partnerships Manager bei Slido, gibt Tipps und Tricks für Publikumsinteraktion in der Event-Planung. Welche Applikationen und Trends sich zukünftig in der MICE-Industrie durchsetzen werden und diese für erfolgreiche Events genutzt werden können, wird in der Session „Künstliche Intelligenz und Personalisierung von Events” von Dr. Michael Liebmann, Founder und CEO von Doo, aufgezeigt. Zudem können Teilnehmer ihr Wissen zu neuen Technologien und Erlebnis-Konzepten in der neuen Discovery Zone erweitern. Dieser Bereich soll die „Imagination“ von Event-Planern und Ausstellern befeuern: Gewöhnliches wird hinterfragt, neue Ansätze werden entwickelt. Die IMEX in Frankfurt findet von 21. - 23. Mai 2019 statt.

