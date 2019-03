Der Verband der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO) startet ein Schiedsgericht für Streitfälle bei Meetings und Events unter der fachkundigen Leitung von Rechtsanwalt Thomas Waetke. Diesen Rechtsservice können nicht nur Mitglieder in Anspruch nehmen. Das Angebot richtet sich an die gesamte MICE-Branche.



„Mit dem ersten Schiedsgericht helfen wir, Streitigkeiten bei Meetings und Events zu verhindern oder zu beenden und damit erhebliche Rechts- und Folgekosten zu verhindern“, erklärt Bernd Fritzges, Vorsitzender des VDVO. Für das MICE-Schiedsgericht wurde ein transparentes und einfaches System entwickelt: Bahnt sich eine Streitigkeit an, können sich die Beteiligten an den VDVO wenden. Eine Jury, bestehend aus mindestens einem fachkundigen Schiedsrichter, versucht dann zu vermitteln. Die Parteien bleiben dabei stets „Herr des Verfahrens" und entscheiden im Vorfeld, ob die erzielte Einigung dann rechtsverbindlich wird. So oder so: Alle Beteiligten verpflichten sich zur Verschwiegenheit und Vertraulichkeit des geschriebenen und gesprochenen Wortes. „Nahezu täglich erreichen uns Anfragen und Hilfeersuchen bei Streitigkeiten rund um Tagungen, Kongresse, Meetings und Events. Mit dem Schiedsgericht können wir einen Gutteil der Auseinandersetzungen strukturiert, effizient und zur Zufriedenheit aller Beteiligten moderieren“, konstatiert Fritzges.



www.schiedsgericht.vdvo.de