Das Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat mit den Organisatoren der Expo 2020 Dubai ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um den Austausch zwischen den beiden Institutionen zu koordinieren.



Ziel des MoU ist es, die Arbeit des DCT Abu Dhabi und des Dubai Expo 2020 Bureau in einer Reihe von Bereichen zu koordinieren, um verschiedene Kooperationsmöglichkeiten zu schaffen, einschließlich der Förderung der Expo und des Wissensaustauschs. Die Expo 2020 ist die erste Weltausstellung in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien. Sie beginnt am 20. Oktober 2020 und findet bis zum 10. April 2021 statt. Bei der Groß-Veranstaltung werden sich 190 Länder präsentieren. Die Organisatoren erwarten mehrere Millionen Besucher, die die weltweit neuesten Technologien, Architektur, Kulinarik, Unterhaltung, Kultur und vieles mehr erleben können.



„Die Expo 2020 Dubai ist eine beispiellose globale Veranstaltung für die Vereinigten Arabischen Emirate und die arabische Welt. Daher ist es äußerst wichtig, dass alle Institutionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammenarbeiten, um ihren Beitrag zu leisten“, sagte Ali Hassan Al Shaiba, Acting Executive Director, Marketing and Communication Sector bei DCT Abu Dhabi. „Diese Vereinbarung zwischen DCT Abu Dhabi und der Expo 2020 zeigt deutlich unseren Auftrag, Abu Dhabi auf der Weltbühne zu positionieren und Abu Dhabis Economic Vision 2030 zu unterstützen.“



Das MoU nennt eine Reihe von Schlüsselbereichen, in denen die beiden Institutionen zusammenarbeiten werden, dazu zählen Forschung und Analyse, Marketing, Kommunikation und PR, Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen , der Ticketverkauf, Einsatz von Freiwilligen sowie Trainingsinhalte. Die beiden Institutionen bilden außerdem eine gemeinsame Arbeitsgruppe und einen Lenkungsausschuss, um ihre Arbeit zu verwalten, zu koordinieren und zwischen ihnen und anderen relevanten Parteien zu vermitteln. Najeeb Mohammed Al-Ali, Executive Director, Dubai Expo 2020 Bureau, sagte: „Die Expo 2020 Dubai ist nicht nur ein einmaliges Event, sondern auch eine Gelegenheit für die Welt, die reiche Kultur und herzliche Gastfreundschaft der VAE zu erleben. Dieses MoU verkörpert das Thema der Expo 2020 mit dem Titel "Connecting Minds, Creating the Future" und wird unserem Land helfen, 190 Länder zur größten Veranstaltung, die die arabische Welt je gesehen hat, willkommen zu heißen."



