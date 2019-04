Unternehmer Thomas Bohn hat einen Mieter für die Schlachthofinsel gewonnen, das Areal zwischen der Messe Dresden, dem Ostrapark und dem Gelände von Dynamo Dresden. Die Eventagentur First Class Concept hat das „Gelbe Haus“ und die angrenzenden Flächen angemietet und wird hier zwei neue Eventlocations entwickeln.



Bis zum Sommer 2019 sollen auf insgesamt 20.000 m² der künftige „Ostra-Dome“ und die „Ostra-Studios“ entstehen, eingebettet in ein attraktives Open-Air-Areal. „Ich freue mich sehr, dass sich ein Investor gefunden hat, der das Areal weiterentwickeln möchte“, erklärt Mirco Meinel, Inhaber von First Class Concept (im Foto links mit Projektleiter Jörg Ullrich). „Die Schlachthofinsel hat auf dem Event-Markt ein sehr großes Potential. Immer mehr Firmen und Agenturen aus dem In- und Ausland entdecken die perfekte Lage und den Charme der Erlweinbauten für ihre Veranstaltungen. Allerdings übersteigt die Nachfrage zunehmend die Kapazitäten der Locations. Beispielsweise ist in diesem Jahr im Ostrapark der gesamte Eventbereich von Juni bis August komplett ausgebucht.“



Das neue Event-Areal im Ostragehege wird aus drei Locations bestehen: dem Ostra-Dome, den Ostra-Studios und einer 15.000 m² großen Open-Air-Landschaft. Mittelpunkt wird der „Ostra-Dome“ sein – eine Event-Arena, deren Äußeres an eine Lotusblüte erinnert und sich durch Illumination in allen denkbaren Farben immer neu verwandeln kann. Der temporäre Bau wird mit Hilfe von 24 jeweils 14 Meter hohen Masten errichtet. Die Veranstaltungsfläche beträgt 1.500 m² und wird mit einer variablen Bühne und großer Leinwand ausgestattet. Das so genannte „Gelbe Haus“, mit einer Gesamtfläche von 1.500 m², dient einerseits als Logistikbereich für den Ostra-Dome, andererseits entsteht im Erdgeschoss die Event-Location „Ostra-Studios“. Darin enthalten ist ein Festsaal mit ca. 450 m².



Ostra-Dome und Ostra-Studios werden durch einen großflächig verglasten Übergang miteinander verbunden, der sich bei Bedarf öffnen lässt und den Zugang zur angrenzenden Outdoor-Event-Landschaft ermöglicht. „Das Open-Air-Areal hat eine besonders große Anziehungskraft“, erklärt Mirco Meinel. „Viele Kunden wünschen sich für ihre Abendveranstaltung eine Open-Air-Inszenierung. Das ist künftig auf der Schlachthofinsel möglich. In der Innenstadt gibt es seit dem Wegfall des Purobeach kaum noch Flächen, wo Open-Air-Veranstaltungen durch die Behörden genehmigt werden.“ Vor dem „Gelben Haus“ werden über 300 Parkplätze gebaut inklusive Zapfsäulen für Elektro-Autos. Aber auch an das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel ist das Areal angebunden. Die Fertigstellung des Areals ist im Sommer geplant.



www.ostra-dome.de