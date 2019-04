Der deutsche Kongressfachverband degefest widmet sich auf seinen diesjährigen Fachtagen den Veränderungen in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Personal-Recruiting, die Veränderungen im Vertrieb durch digitale Tools, arbeitsrechtliche Konsequenzen sowie die auch daraus resultierenden Anforderungen an Arbeitgeber und Unternehmen.

Zeitgemäß formatiert präsentieren sich die Fachtage 2019 vom 27. bis 29. Juni 2019 in der neuen Filderhalle Leinfelden-Echterdingen als Mix von Keynotes, Workshops und weiteren partizipativen Formaten. Der Fachtag wird wie in den Vorjahren ergänzt durch eine Fachausstellung sowie die Jahreshauptversammlung. Die Veranstaltung richtet sich an die Mitglieder des degefest, ist aber auch offen für alle, die an der Thematik interessiert sind. Nils Jakoby, Geschäftsführer der Filderhalle und langjähriges degefest-Vorstandsmitglied, freut sich darauf, die degefest-Mitglieder und auch seine Branchenkollegen in sein Haus einladen zu dürfen und damit der Branche die Entwicklung des Hauses präsentieren zu dürfen. Gemeinsam mit dem degefest-Vorsitzenden Jörn Raith wird er die Fachtage eröffnen. Moderiert wird die Veranstaltung erneut durch Sarah Müller, die kenntnisreich durch das Fachtagsprogramm führen wird.

https://degefest.de/fachtage