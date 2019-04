Fairmate, eine Lösung für das Besuchermanagement von Messen und Kongressen, erreicht dieses Jahr Rekordmarke von 25 Millionen verkaufter Tickets. In der Spitze werden 60.000 Tickets am Tag verkauft.



Das Softwareunternehmen Dimedis erreicht mit der Einlass- und Besuchermanagementsoftware Fairmate eine Rekordmarke: seit 2010 hat Fairmate für seine Kunden wie Messe Düsseldorf, Koelnmesse, Messe Hamburg oder Reed Exhibitions Deutschland über 20 Millionen Tickets verkauft und kann Ende dieses Jahres 25 Millionen verkaufte Tickets vorweisen. Mit Fairmate werden über alle Kunden an einzelnen Tagen bis zu 60.000 Tickets verkauft.



Die Komplettlösung bietet Einlass, Ticketing, Marketing und Administration von Messen in einem Tool an. Fairmate besteht aus modularen und integrierbaren Software- und Hardwarelösungen. Dazu zählen der responsive Ticket-Shop, die Registrierung, ein umfassendes CRM, Mailings und Schnittstellen zu anderen CRM-Systemen, vor Ort Lösungen wie Kasse, Self-Check-In, Drehsperren mit Badge-Ausgabe sowie mobile Hand-Scanner. Mit „FairMate LeadTracking“ können Aussteller schnell und einfach die Daten der Messebesucher digital erfassen und verarbeiten.



www.fairmate.de