AIM Group International freut sich, bekannt geben zu können, dass eine neue strategische Stelle geschaffen wurde, die mit Annalisa Ponchia als Director of Innovation and Customer Experience besetzt wurde.

„Wir beabsichtigen, eine tiefgreifende Entwicklung in unserer Unternehmenskultur mit einem durchdachten strategischen Ansatz zu fördern, der den Kundenbedürfnissen und Erwartungen der Teilnehmer gerecht wird“, so Gianluca Buongiorno, Präsident von AIM Group International. „Das was AIM Group im Bereich Innovation anstrebt, ist die Optimierung des emotionalen und sensoriellen Lernerlebnisses der Vertreter. Wir sind sicher, dass Annalisa Ponchia mit ihrer herausragenden Erfolgsbilanz und ihrem hoch professionellen Profil die richtige Person ist, um diesen Prozess zu leiten.“

Mit 30 Jahren internationaler Erfahrungen im Event- und Verbandsmanagement ist Annalisa Ponchia tief in der Branche verwurzelt, sie organisierte Tagungen und Events in der ganzen Welt für Unternehmen, Regierungen und Verbände. Als Chief Executive Officer der European Society for Organ Transplantation (ESOT) arbeitete sie mehr als 12 Jahre lang eng mit der Society zusammen, um deren strategische Vision zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehörten Partnerschaftsprojekte mit der Pharmaindustrie, Fundraising-Tätigkeiten, Marketing und Kommunikation. Kürzlich wurde sie bei den Associations Awards 2019 als Executive Director of the Year nominiert. In Zusammenarbeit mit dem ESOT-Vorstand und dem Team organisierte sie alle wissenschaftlichen und Schulungsevents, einschließlich der alle zwei Jahre stattfindenden Tagung (mit einer Teilnehmeranzahl von über 4000 Personen), schuf innovative neue Konzepte und verhalf aufstrebenden Technologien und Lerntechniken zum Durchbruch. Zuvor führte sie 10 Jahre lang ihr eigenes Professional-Conference-Organizer-Unternehmen (PCO), das auf Ärztetagungen spezialisiert war. Annalisa Ponchia ist Certified Meeting Professional (CMP) sowie Certified Meeting Manager (CMM), Vorstandsmitglied von Industrieverbänden wie AC Forum, PCMA EMEA und IPCAA Compliance Task Force und hält Vorträge bei zahlreichen Verbands- und Industrieevents.

