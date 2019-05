Dieses Motto setzte Beeftea für seinen Kunden Coca-Cola im Rahmen der zweitägigen Jahresauftaktveranstaltung 2019 mit 1.600 Führungskräften um.

Eine Messehalle in Hamburg (9.000qm Fläche) wurde zu einem Amphitheater mit aufsteigender Tribüne umgestaltet, die als Brand Activation Area fungierte. Hier präsentierten sich alle Marken des Konzerns, und die Mitarbeiter hatten Gelegenheit, sich über die neuen Produkte und Strategien von Coca-Cola zu informieren. Das Motto der Veranstaltung lautete „Accelerate Performance – Alles beginnt mit Mir“: Neben den zahlreichen Produktinnovationen ging es hauptsächlich um den Mitarbeiter, da er maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Während den Teilnehmern am ersten Tag hauptsächlich Produktwissen vermittelt wurde, hieß es am zweiten Tag, wie dieses Wissen in erfolgreiche Kundenkontakte transformiert wird. Bühnenausstattung und Vortragspräsentation waren dabei so angelegt, dass unter Verzicht auf statische Power Point Präsentationen die komplette Bühne als multimediales Ereignis in Szene gesetzt wurde. Somit vermischten sich konkrete Informationen mit emotionalem 2D- und 3D Motion Content, in dessen Verlauf sich Bühnenrückwand und -boden zu einem einzigen Motiv zusammenfügten.

Beeftea war auch diesmal wieder Lead Agentur und kreativer Kopf der Veranstaltung und sorgte durch die Koordination von 33 beteiligten Firmen dafür, dass neben der Begeisterung der Mitarbeiter für das multimediale Erlebnis auch die Organisation aller übrigen Eventbestandteile wie Teilnehmer Management, Event App etc. zum Erfolg beitrugen.

www.beeftea-group.de