CCD Congress Center Düsseldorf (Anzeige) New Meeting Dimensions: Das CCD Congress Center Düsseldorf gut gerüstet für die Zukunft – neue Halle 1 öffnet Ende 2019

Ein neues Gesicht, erweiterte Kapazitäten, attraktive Räumlichkeiten – das sind die „New Meeting Dimensions” in Düsseldorf. Ende 2019 eröffnet die neue Halle 1 der Messe Düsseldorf. Sie grenzt direkt an das CCD Congress Center Düsseldorf und stellt das Haus in Zukunft noch besser für Kongresse, Tagungen und Firmenevents auf. Das Kongresszentrum wird zudem umgestaltet und komplett kernsaniert.





Futuristischer Neubau, 12.000 Quadratmeter, flexible Konferenzräume und Open-Air-Plaza

Die neue Halle 1 bietet eine 12.000 Quadratmeter große Veranstaltungsfläche sowie sechs neue, teilbare Konferenzräume mit je 200 Quadratmetern. Durch einen gläsernen Übergang sind sie niveaugleich mit dem Veranstaltungsgeschoss des CCD Congress Center Düsseldorf verbunden.

Das großzügig verglaste Foyer der neuen Halle 1 lässt sich ebenfalls als Veranstaltungsfläche mit 2.100 Quadratmetern nutzen und bietet als Eingangsbereich Zugang zum Messegelände. Architektonisches Charakteristikum des Neubaus ist die überdachte Open-Air-Plaza mit ihrem lichtdurchlässigen LED-beleuchteten Vordach in 20 Metern Höhe. Die Open-Air-Plaza lässt sich ebenso als Veranstaltungsfläche nutzen.

Mit dem Neubau entsteht eine Tiefgarage mit 300 Parkplätzen. Oberirdisch stehen darüber hinaus 160 Parkplätze direkt am Haus zur Verfügung – ergänzend die bestehenden Parkflächen der Messe Düsseldorf.

Noch bis 2021 wird das CCD Congress Center Düsseldorf jeweils in den Sommermonaten weiter modernisiert und insbesondere energetisch kernsaniert. Die Räumlichkeiten des Kongresszentrums passen sich damit höchsten Anforderungen der Kongress- und Eventbranche an.





Daten und Fakten:

Düsseldorfs New Meeting Dimensions im Überblick

12.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche

bis zu 10.000 Personen in Reihenbestuhlung

6 teilbare Konferenzräume mit je rund 200 Quadratmetern

2.100 Quadratmeter großes Foyer

1 überdachte Open-Air-Plaza

20 Meter hohes und 7.800 Quadratmeter großes Vordach mit LED-Beleuchtung

300 Parkplätze in der Tiefgarage

160 Parkplätze oberirdisch

Am Rhein und Nordpark gelegen

3 Kilometer Luftlinie zum Düsseldorf Airport

10 Minuten zur Düsseldorfer Altstadt

Eröffnung Ende 2019





Rheinmetropole Düsseldorf:

Optimale Aufenthaltsqualität für Veranstaltungsteilnehmer

Aufenthaltsqualität – das wird in Düsseldorf großgeschrieben. Die Hauptstadt Nordrhein-Westfalens ist beides: Pulsierende Weltmetropole und gemütlicher Ort zugleich. Sie besticht mit wirtschaftlicher Dynamik, internationalem Flair – aber auch mit rheinischer Gelassenheit und weltoffenen Menschen im Herzen Europas.

Die Lage der neuen Halle 1 und des Kongresszentrums direkt am Nordpark und Rhein steigert die Aufenthaltsqualität der Veranstaltungsteilnehmer. Nur zehn Minuten vom CCD Congress Center Düsseldorf entfernt, erstreckt sich die Altstadt mit ihren historischen Bauten und Brauhäusern an der längsten Theke der Welt. Die Rheinuferpromenade lädt zum Schlendern ein – sehenswert sind die Gehry-Bauten im Medienhafen. Mit der Königsallee verfügt die Landeshauptstadt über eine der größten Luxus-Shoppingmeilen Europas.

Foto: Düsseldorf Tourismus

Kongressstandort Düsseldorf:

Verkehrsanbindung und Hotellerie auf internationalem Niveau

Ein wichtiges Standbein der Veranstaltungsmetropole Düsseldorf ist ihre hervorragende Infrastruktur. Die Landeshauptstadt verfügt mit dem Düsseldorf Airport über den drittgrößten Flughafen Deutschlands – mit rund 200 Non-Stop-Zielen in 50 Ländern auf vier Kontinenten. Er befindet sich nur drei Kilometer vom CCD Congress Center Düsseldorf entfernt. Zudem liegt Düsseldorf inmitten eines gut ausgebauten Autobahnnetzes und verfügt über exzellente Verbindungen im Fernverkehr der Bahn.

Die Rheinmetropole Düsseldorf verfügt über eine leistungsfähige Hotellerie für Besucher von Kongressen und Firmenevents. Insgesamt stehen in und um Düsseldorf rund 15.000 Zimmer im Drei-bis-Fünf-Sterne-Segment zur Verfügung – von charakteristischen Themenhotels bis hin zu international renommierten Ketten.

Erfahren Sie mehr über die New Meeting Dimensions in Düsseldorf:

www.duesseldorfcongress.de/newdimensions