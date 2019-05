Eventbrite, ein globaler Anbieter für Ticketing und Eventtechnologien, erweitert sein Partnernetzwerk in Deutschland um eine Integration mit dem australischen MICE-Softwareanbieter Entegy.

Die Entegy Suite besteht aus einer ganzen Reihe an leistungsstarken Produkten, die sich vor allem an die komplexen Bedürfnisse von Veranstaltern und Besuchern von Konferenzen und Messen richten. Die Entegy-App ist im neuen App-Marketplace von Eventbrite zu finden. Der App-Marketplace erweitert die Funktionsvielfalt der Eventbrite-Plattform und stellt so Lösungen für Veranstalter parat, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.



Dank der neuen Integration können sich Besucher ihre Badges an Selbstbedienungsterminals ausdrucken, mehrere Sessions mit dem gleichen Ticket besuchen, bleiben Dank der Event App immer auf dem neuesten Stand, und können damit direkt mit anderen Teilnehmern – und den Sprechern auf der Bühne – kommunizieren. Veranstalter können ihre Teilnehmer auch für individuelle Unterveranstaltungen/Sessions einchecken, ihren Sponsoren zusätzliche Sichtbarkeit in der individualisierten Event App verleihen, effizienter mit ihren Besuchern kommunizieren, und ihren Ausstellern die Leadgenerierung deutlich vereinfachen.



Einer der ersten deutschen Veranstalter, die Entegy zusammen mit Eventbrite eingesetzt haben, war die gamesweekberlin. "In den Vorjahren haben wir unsere Badges jeweils vor der Veranstaltung ausgedruckt, und am Check-in Counter ausgegeben," sagt Lena Alter, Project Lead, gamesweekberlin. "Für jeden Teilnehmenden mussten wir dann das entsprechende Namensschild heraussuchen. Das war bei tausenden Teilnehmenden ein gehöriger Aufwand. Bei der gamesweekberlin 2019 lief die Produktion der Badges dann dank Entegy automatisch aus dem Drucker, sobald das Ticket gescannt wurde. Das war ein erheblicher Mehrwert für uns und die Teilnehmenden vor Ort. Zudem hat es uns eine Menge Arbeit abgenommen und wir konnten Ressourcen einsparen."



„Das Paket, das wir hier mit unseren Partnern von Entegy schnüren, ist ein großer technologischer Schritt nach vorne für die MICE-Branche in Deutschland und darüber hinaus”, sagt Sandro Spieß, Marketing Direktor bei Eventbrite in Deutschland. “Diese neuen, speziell für den MICE-Sektor entwickelten Funktionen heben unser Angebot auf ein noch professionelleres Niveau, kombiniert mit der gewohnt benutzerfreundlichen und intuitiven Bedienungsoberfläche von Eventbrite.”



