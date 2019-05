„Um es in einem Wort zu beschreiben: Intensiv. Es war ein transparenter, ehrlicher und aktiver Austausch auf Augenhöhe “ Veranstalter sowie Sales- und Marketing-Experte Svend Evertz zeigt sich mit der dritten Auflage des Future Sales Camp vom 10. bis 12. Mai 2019 im Infinity Hotel München Unterschleißheim zufrieden.



Dabei tauschten sich rund 60 Teilnehmer im Open-Space-Format zu aktuellen Verkaufs- und Marketing-Strategien aus. Die Themen der verschiedenen Sessions kamen aus der Community heraus und wurden von den Teilnehmern selbst bestimmt und gestaltet. Online vs. Offline, All time high vs. Crash, Salespsychologie & Neuromarketing, Gamechanger KI & VR vs. Print, Best Practices vs. Theorie oder Mensch vs. Maschine sind nur einige der Sessions, die die Barcamper auf die Agenda setzen. „Wir sind eine starke und wachsende Community“, sagt Evertz, der sich über die Tiefe der behandelten Themen freut. „Je konkreter die Fragestellung bzw. das Thema einer Session war, umso mehr haben die Teilnehmer (m/w/d) für sich mitnehmen können.“



Wie erreichen wir den Kunden, Gast, Mieter, letztendlich Käufer und das auch noch so nachhaltig und gut, dass er bei uns kauft? Was wird in Zukunft den Verkauf und das Marketing beeinflussen? Was sagt die Forschung? Welche Werkzeuge gibt es und welche davon braucht mein Unternehmen? Mit welchen Partnern kann ich Synergien schaffen? Worin sollte ich investieren, und was kann ich mir sparen? Wo treffe ich Menschen, mit denen ich mich austauschen kann? Wer beeinflusst denn heute schon den Vertriebsprozess nachhaltig? Zu diesen Fragen tauschten sich Teilnehmer aus Agentur, Location, Hotel, Supplier oder DMC aus.



„Tolle Leute, spannende Themen, mächtig viel Know-How, tolle Sponsoren und vor allem: ein starkes Netzwerk in Sachen Sales, Nachhaltigkeit und Digitalisierung“, befindet Teilnehmerin Silke Aladag von tagungsplaner.de. „Egal, welchen Hintergrund die Teilnehmer hier haben. Uns alle treiben die selben Fragen um. Die verschiedenen Perspektiven und Ansätze sind das, was dieses Barcamp so wertvoll macht.“ Der Termin für die nächste Auflage des Future Sales Camps, bei dem die Veranstalter verstärkt die Kundenseite ansprechen wollen, steht bereits fest: Vom 08. Bis 10.05.2020 im Atlantic Hotel Sail City Bremerhaven.