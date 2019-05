Die Kölner Hotelgruppe Dorint bietet ab sofort eine eigene App für Eventmanagement, bei der Benutzerfreundlichkeit und individuelle Anpassung im Fokus steht.

Um ihren Gästen die Planung und Durchführung künftig zu erleichtern, haben die Dorint Hotels & Resorts eine eigene digitale Lösung entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Münchner Unternehmen Meetingbox bietet die Kölner Hotelgruppe eine App an, die nicht nur die Planung für Eventmanager und Caterer vereinfachen soll. Seit Anfang Mai ist die „Mobile Event App“ bereits in der Testphase. Ziel der Technologie ist, die Teilnehmer so zu begeistern, dass Spannung und Vorfreude auf die bevorstehende Veranstaltung wachsen – die perfekte Kundenbindung im digitalen Zeitalter. „Besucher einer Konferenz oder eines Events erwarten heute eine eigene App“, weil es den Zugang zur Veranstaltung vereinfacht, die Lust auf Kommunikation und Networking steigert und letzten Endes der Event länger und positiver im Gedächtnis bleibt“, beobachtet Meetingbox Marketingleiter Sebastian Seefried.„Wir haben überlegt, wie wir unseren Business-Kunden ein ‚Mehr‘ an Service bieten können. Im Gespräch mit Meetingbox entstand dann die Idee zur Entwicklung einer individualisierten App“, so Hannes Borchers, Director Commercial der Dorint Hotels & Resorts. „Wir arbeiten seit Jahren daran, unseren Gästen bestmöglichen Service zu bieten. Im Zeitalter der Digitalisierung sind intelligente IT-Lösungen entscheidend, um die Anforderungen unserer Gäste zu erfüllen und uns von Wettbewerbspartnern abzuheben.“

Das gelingt mit der eigenen Event App auf nutzerfreundliche Weise. Der Anwender wählt mit wenigen Clicks die individuellen Features, die er für die geplante Veranstaltung benötigt. Insgesamt stehen mehr als 50 veränderbare Merkmale zur Verfügung, darunter Programm- beziehungsweise Eventinhalte, Chats, Newsfeeds, Push-Nachrichten und interaktive Karten. So lassen sich auch kurzfristige Änderungen schnell und zuverlässig kommunizieren. Technische Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Hat der Kunde seine Wahl getroffen, ist die App bereits soweit vorbereitet, dass sie veröffentlicht werden kann. Das geschieht in den entsprechenden Stores von Apple und Google. Der Zugriff erfolgt über einen vorher festgelegten Eventcode.

www.dorint.com