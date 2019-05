evvc Veranstaltungen sind bunt - Vielfalt in der Veranstaltungsbranche

Den bundesweiten Diversity-Tag am 28.05.2019 nahm die Geschäftsstelle des evvc zum Anlass, sich im Rahmen eines Workshops intensiv mit den Dimensionen von Vielfalt und deren Bedeutung für die Veranstaltungsbranche zu beschäftigen. Als Netzwerk der Branche steht der Verband für Weltoffenheit und gelebte Vielfalt und setzt sich für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein.

Gemeinsam mit evvc -Geschäftsführer Timo Feuerbach diskutierten die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle über die Bedeutung von Diversity und welche Chancen und Herausforderungen das Thema bietet. Anschließend wurde Diversity im evvc beleuchtet und ergänzende Möglichkeiten und Maßnahmen zum Themenfeld - sowohl verbandsintern als auch im Hinblick auf die Unterstützung der Mitglieder – heraus gearbeitet. Mit dem Projekt step2mice, das Geflüchteten den Weg in die Veranstaltungsbranche ermöglichen soll, bietet der evvc hierzu bereits ein sehr konkretes Projekt. Engagement zur Thematik zeigte der evvc außerdem durch die jüngste Umfrage zu Diversität. Die Ergebnisse dieser Studie wurden im Rahmen der evvc Jahreshauptversammlung am 02. April 2019 vorgestellt.

Zudem engagierten sich Mitarbeiterinnen des evvc bei „She Means Business“ im Rahmen der Imex 2019: Als Tischhosts gaben sie Einblicke zur Rolle von Frauen in der Meeting-Branche und diskutierten mit (weiblichen und männlichen) Meeting- und Event-Strategen rund um die Themen Diversität, Geschlechtergleichstellung und Emanzipation. In Zukunft möchte das Team das Thema wiederholt aufgreifen und von verschiedenen Seiten bearbeiten. Neben der Teilnahme am Diversity-Tag 2020 ist auch ein Diversity-Seminar geplant.

www.evvc.org