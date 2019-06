Am 12. Juni 2019 öffnet die Korea MICE Expo (KME) im Songdo Convensia Convention Center in Incheon zum 20. Mal ihre Pforten. Bis zum 14. Juni werden auf der führenden Messe Südkoreas mehr als 3.000 nationale und internationale Eventplaner erwartet, um sich mit den 300 ausstellenden lokalen Dienstleistern, darunter Kongressbüros, Veranstaltungsorte und DMC’s auszutauschen.

Am Abend des 12. Juni 2019 findet zum Auftakt ein großer Empfang statt, auf den ein zweitägiges Programm folgt. Zuvor haben Teilnehmer die Möglichkeit, sich durch die Vielfalt koreanischer kulinarischer Spezialitäten zu probieren, die von den lokalen Kongressbüros angeboten werden, und dabei erste Kontakte zu knüpfen. Hosted Buyer können zusätzlich an Fam Trips vor oder nach der Messe teilnehmen. „Dieses Jahr hat die KME einen besonderen Stellenwert, denn sie feiert ihr zwanzigjähriges Jubiläum. Wir hoffen, dass dies zugleich auch der Startschuss für einen Neuanfang ist, der den ersten Schritt zur Erweiterung der KME über Korea hinaus darstellt, um in den nächsten 20 Jahren zu einer Messe mit globalem Ausmaß zu wachsen," sagt Namchun Kim, Direktor des Meetings & Incentives Teams bei der Korea Tourism Organization (KTO).

Gemäß dem Motto „Green MICE" zeigt die diesjährige Messe die neuesten nachhaltigen und umweltfreundlichen Trends in der MICE-Branche. Verschiedene „grüne" Elemente sind Bestandteil der Veranstaltung, darunter eine KME 2019 App, die es Besuchern ermöglicht, auf Veranstaltungsinformationen und Programmpläne auf ihren Handys zuzugreifen. PDF-Verzeichnisbücher ersetzen Plakate und die Verwendung von wiederverwertbaren Bechern soll Papier- und Plastikmüll reduzieren. Auf der Messe werden darüber hinaus auch neue Programme wie Knowledge Hub und KME Pitching vorgestellt. Das KME Pitching-Programm bietet Start-ups und Teilnehmern der Messe die Möglichkeit sich und ihr Unternehmen zu präsentieren: Jede Gruppe oder jeder Einzelne hat 15 Minuten Zeit, sich auf einer „Pitching Bühne" vorzustellen und Fragen zu beantworten.

www.koreaconvention.org