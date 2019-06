Unter dem leitführenden Motto „Wir feiern DU(isburg)“ inszenierte die Eventagentur passepartout anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Sparkasse Duisburg ein Fest für die Mitarbeiter der Sparkasse. Rund 1.800 Gäste genossen bei schönstem Sommerwetter das auf das Motto zugeschnittene Rahmenprogramm am Duisburger Innenhafen.

Die Agentur passepartout, die schon seit dem Jahr 2009 regelmäßig die Sparkassengala der Sparkasse Duisburg inszeniert, konnte auch für das große Jubiläumsfest mit einem auf den Kunden „maßgeschneiderten“ Konzept punkten. Den Mitarbeitern einmal anders „Danke“ sagen und ihnen höchstmögliche Wertschätzung entgegen bringen: Das waren die Ziele, die mit einem besonderen Tag erreicht werden sollten – und das in der Stadt, in der man zu Hause ist. Mit Kolleginnen und Kollegen, aktive und im Ruhestand befindliche, sowie den Familien.

„Die größte Schwierigkeit bei Veranstaltungen dieser Art, sind zum Einen langwierige und strenge Genehmigungsverfahren, da es sich um eine Großveranstaltung auf öffentlichem Platz handelt“, so Thorsten Kalmutzke, Geschäftsführer der Eventagentur passepartout „zum Anderen sind es die logistischen Herausforderungen vor Ort“. „Das bunte Rahmenprogramm gab für jeden Geschmack und jedes Alter etwas her.“, so Kalmutzke weiter. „Zufriedene Gesichter, ausgelassene Stimmung, sowie durchweg positives Feedback bekamen wir als Rückmeldung. Wir freuen uns sehr über diese gelungene Veranstaltung und freuen uns, auch das Bürgerfest mit geplanten 5.000 Gästen am 07.07.2019 für die Sparkasse Duisburg ausrichten zu dürfen.“

www.passepartout-gmbh.de