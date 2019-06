Bereits zum vierten Mal führte der Hotelverband Deutschland im Rahmen seines Jahreskongresses im V8 Hotel Motorworld Region Stuttgart in Böblingen einen Innovation Summit durch und ließ seine Mitglieder über die Vergabe des Branchenawards für Start-ups und die „Produktinnovation des Jahres“ aus Reihen seiner Preferred Partner entscheiden.

Um den IHA-Branchenaward für Start-ups kämpften im Finale in diesem Jahr Betterspace, Get Local, Hygenator RefresherBoxx, ICAMO Solutions und MountLytics. Die drei Finalisten um die „Produktinnovation des Jahres“ aus Reihen der Preferred Partner des Hotelverbandes waren Hotel Digital Score – an Online Birds Ides, Hotelkit Housekeeping sowie Deutsche Telekom Deutschland – enfore Donner.

Bei den Start-up-Unternehmen setzte sich die Hygenator RefresherBoxx durch. Bei den Preferred Partnern siegte Hotel Digital Score – eine Online Birds Idee. „Wir freuen uns über die starke Akzeptanz unserer Wettbewerbe und sind stolz auf die Vielfalt, Qualität und Innovationskraft der Beiträge. Den Gewinner, aber auch allen anderen Teilnehmern gratulieren wir von Herzen“, erläutert IHA-Vorsitzender Otto Lindner das Engagement des Verbandes.

www.hotellerie.de