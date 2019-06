Fünf Hotels begrüßen noch im Jahr 2019 ihre Gäste unter der neuen Marke „Essential by Dorint“. Neben dem neu zur Dorint Gruppe hinzugekommenen Essential by Dorint Bremen-Vahr gehören auch die vorher als Dorint Hotels bekannten Betriebe bei Stuttgart, in Berlin, in Köln-Junkersdorf und in Frankfurt-Niederrad dazu.



Bei den Essential by Dorint Hotels stehen ein hoher Schlafkomfort, ein Sonntagsfrühstück jeden Tag, schnelles und kostenloses WLAN ebenso im Mittelpunkt wie das herzliche Team eines jeden Hotels. Dieses versorgt seine Gäste mit Geheimtipps, Geschichten und Besonderheiten aus der Nachbarschaft, denn Essentials by Dorint sind urban – echte Stadthotels – und Teil der lokalen Gemeinschaft. Ganz nach dem Essential by Dorint Leitspruch: „Lässig. Lokal. Leben.“ „Wir wissen, was unsere Gäste sich wünschen und wollen ihre Erwartungen in der bestmöglichen Weise erfüllen“, erläutert Karl-Heinz Pawlizki, CEO der Dorint GmbH. „Mit der Marke „Essential by Dorint“ bieten wir individuelle Mittelklasse Hotels mit tiefer lokaler Verankerung und dem Dorint Qualitätsversprechen.“



Seit Juni 2019 begrüßt das bislang zur Marke „Dorint Hotels & Resorts“ gehörende Dorint Airport-Hotel Stuttgart seine Gäste als Essential by Dorint Stuttgart/Airport. Das Hotel liegt nicht nur in der Nähe des Flughafens, es greift auch in seiner Gestaltung die Themenwelt Flughafen auf. Außergewöhnlich sind zum Beispiel das Restaurant „Cabin“ und die „Cargo“ Bar. So erinnert der Restaurant-Fußboden an die Sicht aus einem Flugzeug mit Äckern, Wiesen und Wäldern. Der Gastraum der Bar präsentiert sich wie ein aufgeschnittener Flugzeugrumpf. Die 155 klimatisierten Zimmer sowie der Veranstaltungsbereich mit vier Räumen, die jeweils über einen Zugang zur angrenzenden Terrasse verfügen, als auch der Fitnessbereich im sechsten Obergeschoss sind modern und komfortabel ausgestattet. Das Essential by Dorint Stuttgart/Airport ist ideal für eine Business oder Tagungsreise, aber auch für einen Kurzurlaub oder einen Musical-, Kultur- oder Städtetrip in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs.

www.dorint.com