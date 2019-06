Das Hauptstadtbüro von Vagedes & Schmid meldet mehrfaches Neugeschäft und setzt damit neue Impulse für die gesamte Agentur. Die Koelnmesse hat sich nach einem erfolgreichen Auftakt zur DMEXCO 2018 auch in diesem Jahr für die Agentur entschieden. Die Berliner übernehmen wieder Konzeption, Planung und Umsetzung der Side Events der Digitalmesse sowie Hospitality und VIP-Betreuung.

Neue Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit erhält die Agentur vom Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), die erst seit Ende letzten Jahres auf der Kundenliste stehen. Aktuelles Projekt ist eine Beilage für die Fachmagazine Deutsches Architektenblatt und Deutsches Ingenieurblatt zum Innovationsprogramm „Zukunft Bau“. Die Hauptstädter zeichnen für Gesamtkoordination, Grafik und Produktion der Beilage verantwortlich. Mit der WHS Foundation und dem Verein Hanseatischer Transportversicherer gehen gleich zwei Neukunden auf das Konto Berlin. Für die WHS Foundation, eine Tochtergesellschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin, unterstützt die Agentur den World Health Summit 2019 organisatorisch sowie im Bereich Teilnehmer- und Sprechermanagement. Der World Health Summit ist mit 2.500 Teilnehmern aus 100 Nationen eine der weltweit führenden Konferenzen für Global Health. Für den Verein Hanseatischer Transportversicherer (VHT) in Kooperation mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. GDV wird die internationale Konferenz IUMI 2024 in fünf Jahren in Berlin realisiert. Die IUMI (International Union of Marine Insurance) vertritt die nationale und internationale Transportversicherungsbranche.

„Berlin ist weltoffen, steht für Innovation und Kreativität; darin steckt für uns enormes Potenzial – die Stadt ist derzeit mehr denn je begehrter Hotspot für Events“, erklärt Michael Vagedes, Geschäftsführer VAGEDES & SCHMID. „Wir sind neben der Live-Kommunikation immer mehr als Berater auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gefragt. Hinzu kommen kurze Wege, unsere Kunden und Partner schätzen hier besonders die unmittelbare Nähe. Das ist unsere Antwort auf die immer komplexeren Aufgaben und kurzen Projektläufe“, so Vagedes.

www.vagedes-schmid.de