Dem Trend des wachsenden Tagungs-, Kongress- und Eventmarkt in Deutschland entsprechend startet Accor Central Europe eine Neuauflage seiner bereits im Jahr 2018 erfolgreich durchgeführten MICE-Roadshow. Vom 2. bis 5. September tourt das Reise- und Lifestyleunternehmen mit über 20 internationalen Hotels als Aussteller von Frankfurt über München und Wien nach Zürich.

Meeting-Planer und MICE-Spezialisten auf der Suche nach neuen Ideen für die Event-Planung und innovativen Veranstaltungskonzepten können sich hier inspirieren lassen. Neben den Accor-Marken Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick, Pullman und Sofitel sowie der Lifestylemarke SO/ und der hauseigenen Luxusmarke Fairmont, sind 2019 als externe Aussteller auch der Flugzeugcharter Anbieter Air Partner und BLACKLANE, ein exklusiver VIP Limousinen Service, dabei. Wie auch im letzten Jahr ist PLANET 21, Accors Nachhaltigkeitsprogramm, wichtiger Bestandteil der Veranstaltung. Nachdem bei der Roadshow 2018 das Projekt „Plant for the Planet“ unterstützt wurde, kommt in diesem Jahr die Spendensumme dem Urban Gardening Projekt City Farm Augarten in Wien zugute. Die City Farm ist ein städtischer Erlebnisgarten der Gemüsevielfalt, der sich für die Erhaltung der Artenvielfalt einsetzt und ganzjährig ein vielfältiges Spektrum an gartenpädagogischen Programmen und Veranstaltungen anbietet. Um die Aussteller und Teilnehmer der Roadshow zu einer möglichst großen Anzahl an Meetings zu motivieren, wird Accor pro zehn durchgeführter Gespräche einen zusätzlichen Quadratmeter ausgestalteter Gemüseanbaufläche an die City Farm spenden. Ziel ist, während der vier diesjährigen Veranstaltungen auf 2.000 Gespräche zu kommen und die City Farm Augarten darin zu unterstützen, 200 Quadratmeter neue Gemüsepflanzfläche anzulegen.

„Nach der erfolgreichen Event-Reihe im letzten Jahr freue ich mich, dass wir 2019 noch einen Schritt weiter gehen und mit Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in der gesamten DACH-Region präsent sein können“, so Sabine Toplak, die bei Accor Central Europe den Bereich Sales verantwortet. „Die große Markenvielfalt sowie die Präsenz von Accor an den wichtigsten Standorten weltweit ermöglicht es uns, den Entscheidern und Planern im MICE-Bereich als zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen und sie mit unseren Tools, Locations und Innovationen zu unterstützen und immer wieder aufs Neue zu inspirieren.“

www.mice.accor-events.de