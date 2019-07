Im Hinblick auf die Wiedereröffnung des Kongresshauses hat die Kongresshaus Zürich AG (Zurich Convention Center Ltd.) wichtige Positionen besetzt: In die Geschäftsleitung berufen wurden Markus Schiedeck als Chief Customer Officer und Holger Syhre als Chief Operating Officer.

Der Tourismus- und Marketing-Spezialist Markus Schiedeck hat in seiner Funktion als Chief Customer Officer per 1. Juli die Verantwortung für alle Marketing- und Sa-les-Aufgaben bei der Kongresshaus Zürich AG übernommen. Markus Schiedeck war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung der Davos Destinations-Organisation und so-mit als Head of Business Sales des Convention Bureau Davos und Kongresszentrum Davos tätig. Die Event- und Kongressdestination Zürich kennt der 45-Jährige aus langjähriger Erfahrung als Delegierter der Marketingfachgruppe des Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB) bei Schweiz Tourismus sowie Gründungsmit-glied der Swiss Convention Centers bestens. Holger Syhre wird ab 1. Oktober als Chief Operating Officer in der Geschäftsleitung die Bereiche Facility Management und Eventbetrieb verantworten. Syhre bringt einen grossen Erfahrungsschatz in der Eröffnung und in der operativen Führung von Kongress-, Konzert- und Eventloca-tions mit. Zu seinen bisherigen beruflichen Stationen gehören unter anderem das Leipziger Gewandhaus, die Alte Oper Frankfurt, das Internationale Congress Center München und das Kongress- und Messezentrum Wiesbaden. Zudem gibt Holger Syhre als Referent und Dozent an der ebam Akademie sowie an der Dualen Hoch-schule Baden-Württemberg sein Wissen dem Nachwuchs weiter.

"Mit Markus Schiedeck und Holger Syhre konnten wir zwei erfahrene Führungsper-sönlichkeiten aus der MICE-Branche verpflichten, welche unsere Geschäftsleitung verstärken und auch über ein grosses Netzwerk verfügen. Ich freue mich sehr, ge-meinsam mit ihnen den Markteintritt des neuen Kongresshaus vorzubereiten und nach und nach weitere rund hundert hochkarätige Mitarbeitende an Bord zu holen", teilt Direktor / CEO Roger Büchel mit.

www.kongresshaus.ch