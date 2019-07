Am 20. und 21. Juni 2019 trafen sich im Design Center der Hochschule Hannover nationale und internationale Profis aus Theorie und Praxis mit Studierenden, Auszubildenden und Branchenvertretern zu einem Event Education Festival. Die von Studierenden geplante und realisierte Veranstaltung war gleichzeitig Multiplier Event im ERASMUS+ Forschungsprojekt InVent, in dem Lehrende des Studiengangs Bachelor Veranstaltungsmanagement mit Partnern aus Lettland, Spanien, Großbritannien und Slowenien kooperieren.

Monique van Dusseldorp, Gründerin der van Dusseldorp BV, kam aus Amsterdam und berichtete in einer Keynote über ihre Projekterfahrungen mit den von ihr organisierten Formaten TEDx Amsterdam und PICNIC. „Find your niche“, riet sie den Studierenden und erinnerte sie gleichzeitig daran, dass es bei jeder Art von Veranstaltungen immer darum gehe „meaningful connections“ zu ermöglichen. Prof. Dr. Kim Werner von der Hochschule Osnabrück, stellte den von ihr geleiteten Studiengang Event Management Shanghai vor. Prof. Dr. Juan Carlos Martin Hernandez von der Universidad de Las Palmas de Gran Canaria erklärte die Konzepte spanischsprachiger Masterstudiengänge in Mailand und Las Palmas. Jelena Budanceva, Program Director der Latvian Writers Union aus Riga, berichtete über Theorie und Praxis von Poetry Events. Alle drei gaben so Beispiele für die Internationalität der Veranstaltungswirtschaft und der mit ihr verbundenen universitären Ausbildungsgänge. Doris Petersen, Deutsche Messe AG, diskutierte in ihrem Vortrag Messen im Spannungsfeld von persönlicher Begegnung und zunehmender Digitalisierung. Angebunden war die Veranstaltung als Multiplier Event an das ERASMUS+-Forschungsprojekt „INVENT - Developing new approaches to strengthen the education and training paths of vocational educators and aspiring event managers“, in dem die Einstiegs- und Qualifizierungswege von Veranstaltungsmanager*innen und Auszubildenden aus der Branche untersucht werden. Prof. Dr. Isabelle Thilo und Daniela Spott de Barrera von der Hochschule Hannover präsentierten das InVent Skills-Scan-Tool zum Einsatz in individuellen Lernkonzepten. Im Rahmen des Festivals konnte das Tool von den Festival-Gästen getestet werden.

Geplant und realisiert wurde das Festival durch Studierende eines Praxisprojektes aus dem 4. Semester im Studiengang Veranstaltungsmanagement unter der Leitung von Prof. Dr. Isabelle Thilo und Prof. Dr. Gernot Gehrke, unterstützt von einem Praxisprojekt aus dem 2. Semester. Die Studierenden beteiligten sich auch am Festival-Rahmenprogramm: Patrick Büttner, 2. Semester BVM, slammte zum Thema des Festivals, Joseph Haddad zeigte sein Können als Beatboxer. Moderiert wurde die Veranstaltung von Linda Kronberg aus dem 4. Semester. So entstand eine tatsächliche Festivalatmosphäre mit Slammern, Beatboxen, tanzenden Moderatorinnen, Morning Yoga und innovativen Formatierungen wie dem Open Space Campus.

