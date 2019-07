Zum 10-jährigen Jubiläum kehrte die Convention4u, Jahrestagung der österreichischen Tagungs-branche, von 24. bis 25. Juni zurück nach Vorarlberg, dem Austragungsbundesland der ersten Ver-anstaltung. 150 Branchenmitglieder folgten der Einladung des Austrian Convention Bureau (ACB) nach Feldkirch, wo sich alles um Entwicklungen, Trends und Herausforderungen in der Meeting Industry drehte.

Feldkirch präsentierte sich von seiner sonnigsten Seite und bot eine traumhafte Kulisse für das ös-terreichische Tagungslabor. Bei Barbecue, Summer Sound und Blick auf die Schattenburg stimmten sich die Teilnehmenden beim Get2Gether, organisiert von Convention Partner Vorarlberg, im Garten der Wirtschaft zum Schützenhaus auf den Kongress ein. Den Raum für inspirierenden und nachhalti-ge Ideen, Gespräche und Kontakte stellte das Montforthaus Feldkirch zur Verfügung, welches durch seine Architektur und Multifunktionalität besticht.

Das Programm der Convention4u spannte einen Bogen von Veranstaltungs- und Lernpsychologie über Nachhaltigkeit bis hin zu neuer Führungskultur. 19 nationale und internationale Speaker liefer-ten Inputs in insgesamt 20 Sessions und setzten dabei teils neue und interaktive Formate um. „Das Programm wurde sehr gut angenommen und die verschiedenen Themen aktiv von der Kon-gresscommunity bearbeitet“, freut sich ACB Geschäftsführerin Michaela Schedlbauer-Zippusch. Auf Wunsch der TeilnehmerInnen fanden das ConventionCamp und Meet the Planner bereits zum drit-ten Mal statt, bei denen das Wissen der Teilnehmenden im Mittelpunkt steht. Das Unkonferenzfor-mat ConventionCamp bot den Tagungsgästen Freiraum, ihre eigenen Themen und Herausforderun-gen einzubringen und in Kleingruppen mit KollegInnen zu diskutieren. Die Meet the Planner Session ist eine Austauschplattform für Kunden und Anbieter, bei der mithilfe des Formats World Café kolla-borativ Lösungen für die Problemstellungen der Planner erarbeitet wurden. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr: die konkrete Umsetzung der Digitalisierung. Zwei Sessions wurden live gestreamt und sind auf der ACB Facebookseite und YouTube verfügbar. Erfreulich ist, dass die Convention4u neben StammbesucherInnen auch jährlich viele Branchenneulinge anzieht. 45% Newcomer konnten in die-sem Jahr ihr Netzwerk und Wissen ausbauen sowie von den Erfahrungen ihrer KollegInnen profitieren.

www.acb.at