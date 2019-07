H-Hotels.com bietet auf seiner Webseite ab sofort ein Live-Planungs- und Buchungstool für den MICE-Bereich an. Veranstaltungsplaner haben die Möglichkeit, Tagungen oder Meetings direkt nach ihren Wünschen zu konfigurieren. Dank automatischer Preiskalkulation und Verfügbarkeitsprüfung können Veranstaltungen 24/7 mit wenigen Klicks direkt online gebucht werden. Als besonderes Serviceelement für Kunden mit Planungsspielraum zeigt ein Preis-Kalender-Widget auch alternative günstigere Veranstaltungsmöglichkeiten im Wunschhotel oder der -region an. H-Hotels.com setzt hierfür auf die innovative Lösung meeConnect der meetago group.

meeConnect stellt eine radikal vereinfachte Lösung für den Vertrieb von MICE-Leistungen und die Buchung von Meetings dar. Für Hotels und Veranstaltungsplaner eröffnet dieser Prozess neue Möglichkeiten: Die Freiheit, aus einem breiten Spektrum von Optionen wählen und den Buchungsprozess den jeweiligen Anforderungen entsprechend gestalten zu können. Die innovative Technologie wurde im vergangenen Jahr von der meetago group akquiriert und wird stetig weiterentwickelt. H-Hotels.com arbeitet seit fast 20 Jahren erfolgreich mit deren Gründer und Geschäftsführer Udo Lülsdorf zusammen. „Gerade für kleinere und standardisierte Veranstaltungen möchte kein Planer lange auf Angebote warten oder viele Angebotsseiten wälzen“ weiß Uwe Krohn, Senior Vice President Sales der H-Hotels Gruppe. „Schnell, einfach und transparent soll es sein: meeConnect ist genau auf diese Bedürfnisse zugeschnitten.“ Der Kunde kann sich hier im ersten Schritt über die Verfügbarkeiten informieren und damit seine Anfrage noch besser strukturieren oder schon eine Vorauswahl treffen. Gleichzeitig bleibt es jedem Kunden vorbehalten, ob er weiterhin lieber eine direkte Beratung in Anspruch nehmen möchte. „Wir sehen meeConnect als Erweiterung unseres bestehenden Beratungs- und Serviceangebotes“, so Uwe Krohn.

Udo Lülsdorf sagt über die Zusammenarbeit mit der Hotelgruppe: „Ich freue mich sehr, dass wir mit unseren Lösungen zur beeindruckenden Erfolgsgeschichte der H-Hotels AG beitragen konnten und nun gemeinsam das nächste Kapitel aufschlagen. Als Innovationstreiber und Technologieführer hat sich die meetago group von Anfang an auf die Fahne geschrieben, das Tagungsgeschäft digitaler, einfacher und erfolgreicher zu machen. Mit meeConnect haben wir diesen Anspruch untermauert und gleichzeitig in eine neue Dimension vorangetrieben.“ Erst im Juni ermittelten das Marktforschungsunternehmen ServiceValue und DIE WELT in einer gemeinsamen Verbraucherbefragung H-Hotels.com als „Digital-Champion 2019“. Gewürdigt wurden die Aktivitäten auf der Internetseite, in Apps und in den Social-Media-Kanälen. H-Hotels.com erreicht hier einen branchenweiten Bestwert.

www.h-hotels.com