Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung der m:con – mannheim:congress GmbH am 08. Juli 2019 wurde die neue Geschäftsführung der Mannheimer Kongress- und Eventagentur ab 01.01.2020 bestätigt.

Mit dem Ausscheiden aus der Geschäftsführung von Johann W. Wagner zum Jahresende übernimmt Bastian Fiedler die alleinige Geschäftsführung. Unterstützung erhält er durch die zukünftigen Prokuristen Benedikt Füssel und Thorsten Frank. „Bastian Fiedler verfügt über langjährige und profunde Erfahrungen im Kongressgeschäft. Als einer von zwei Geschäftsführern der m:con – mannheim:congress GmbH hat er sich bereits in einer wichtigen Schlüsselposition bewährt. In gemeinsamer Verantwortung mit Johann W. Wagner ist es gelungen, das Congress Center Rosengarten zu einem der attraktivsten Kongress- und Eventhäuser Deutschlands zu entwickeln. Dafür danke ich Johann W. Wagner. Ich bin überzeugt, dass Bastian Fiedler in guter und kooperativer Zusammenarbeit mit den beiden neuen Prokuristen Benedikt Füssel und Thorsten Frank die m:con in diesem Sinne weiterführen wird.“, so Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Michael Grötsch.

Bastian Fiedler ist 2002 in die Firma eingetreten und war seitdem in verschiedenen verantwortlichen Positionen tätig, seit 2017 gemeinsam mit Johann W. Wagner als Geschäftsführer. „Wir blicken im Jahr 2018 auf einen neuen Umsatzrekord zurück, auch die Saalauslastung im Rosengarten ist erneut um 13% gestiegen.“, so Fiedler. „Diese erfolgreiche Entwicklung wollen wir auch 2020 gemeinsam vorantreiben. Ein wichtiger Teil davon ist die geplante Kapazitätserweiterung. Als weitere strategische Ziele stehen die Mitarbeiterent-wicklung und Optimierung interner Projektprozesse im Rahmen der Kommunikations- und Digitalisierungsstrategie im Fokus.“ Diese wolle er mit den neuen Prokuristen Benedikt Füssel und Thorsten Frank umsetzen. Benedikt Füssel verantwortet zukünftig den gesamten operativen Bereich: „Hier sind vor allem die geplante Aufstockung des Mittelfoyers im Rosengarten als standortstrategisches Projekt sowie die noch stärkere nationale und internationale Positionierung der m:con als Kongress- und Eventagentur zentrale Themen, die uns beschäftigen.“, so der derzeitige Leiter der Abteilung Business Development.

www.mcon-mannheim.de