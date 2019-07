Nach 10 Jahren Amtszeit übergibt Christian Mutschlechner die Präsidentschaft des Austrian Convention Bureau, Dachverband der österreichischen Kongress- und Tagungsbranche, an seinen Stellvertreter Gerhard Stübe.



Im Rahmen der 27. ordentlichen Generalversammlung des Austrian Convention Bureau (ACB) übernimmt Gerhard Stübe das Amt des Präsidenten des 78 Mitgliedsbetriebe starken Dachverbands der österreichischen Tagungsindustrie. Der gebürtige Vorarlberger ist seit 17 Jahren Geschäftsführer von Kongresskultur Bregenz und bereits seit 2012 Mitglied im ACB-Vorstand, wo er Finanzreferent war und seit der Wahl 2018 die Position des Vizepräsidenten innehatte. Er übernimmt die ACB-Präsidentschaft von Christian Mutschlechner und sieht seinen bevorstehenden Aufgaben motiviert und zielstrebig entgegen: „Es freut mich sehr, den von Christian Mutschlechner eingeschlagenen Weg des ACB weiter beschreiten zu dürfen. Die strategische Entwicklung des Verbandes hin zu einer branchenweiten Wissens- und Netzwerkplattform soll helfen, Österreich als Tagungsdestination noch mehr in den Herzen der Entscheider zu verankern.“



Einen Namen als Innovator und Vordenker hat Stübe nicht nur im ACB, sondern in der gesamten Branche. Unter anderem arbeitet und experimentiert er als Organisationsmitglied des micelab:bodensee an der Weiterentwicklung der Tagungsindustrie sowie Konzepten für den Kongress der Zukunft. Zudem ist er Vorstandsmitglied im Europäischen Verband der Veranstaltungs-Centren (EVVC). Als Botschafter des World Future Council liegt ihm auch die Gestaltung einer enkeltauglichen Zukunft sehr am Herzen. Nicht verwunderlich, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Meeting Industry auch weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt im ACB bleiben wird. Christian Mutschlechner ist seit über 20 Jahren Vorstandsmitglied, war mehr als 3 Perioden Verbandspräsident und wird seinem Nachfolger weiterhin in beratender Funktion als Past-Präsident zur Seite stehen. „Es war immer wichtig Unruhe zu erzeugen damit wir uns weiterentwickeln zum Wohl unserer Mitglieder, der österreichischen Tagungsindustrie und insbesondere unserer Kunden“, lautet sein Fazit zu seiner Tätigkeit im ACB.



www.acb.at