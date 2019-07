Motel One Im neuen Motel One Warschau-Chopin dreht sich alles um Musik

Mit dem neuen Motel One Warschau-Chopin ist das erste Haus in Polen eröffnet, in bester Innenstadtlage. Unweit des bekannten Frédéric-Chopin-Museums sowie der renommierten Warschauer Musikuniversität ist ein Hotel entstanden, in dem Chopin und seine Werke den Designton angeben.

Überdimensionale Noten, ein Sofa, das an Klaviertasten erinnert und ein Kunstwerk des Warschauer Künstlers Mariusz Libel setzen das Designthema stilvoll in Szene. „Wir sind stolz darauf, mit unserem ersten Haus in Warschau nun auch in Polen vertreten zu sein. Warschau gehört zu den spannenden und aufstrebenden Metropolen – zwischen Geschichte und Moderne und ist damit der ideale Standort für unseren Markteintritt“, so Dieter Müller, CEO und Gründer der Motel One Group. Bereits beim Betreten des Hotels tauchen Gäste in die Welt des namensgebenden polnischen Komponisten ein: Ein großes Porträt Chopins aus einzelnen Lettern gestaltet, ziert die Wand hinter der Rezeption. Es wurde vom Warschauer Künstler Mariusz Libel geschaffen. Er verknüpft den Komponisten mit der Stadt, formt aus Noten die markante Warschauer Architektur und bringt schließlich die wichtigsten Aufenthaltsorte Chopins in vier unterschiedlichen Motiven in die Zimmer. In einem weiteren großen Werk in der One Lounge gestaltet Libel die Meerjungfrau – omnipräsente Wappenfigur Warschaus und Symbol der Stadt – aus Noten und Lettern und schließt damit den musikalischen Kreis künstlerisch.

In den 333 Zimmern des Hotels wird das Thema weitergespielt und von der Kunst Libels aufgegriffen. Die Zimmer sind ausgestattet mit komfortablen Boxspringbetten, Bettwäsche aus 100 Prozent ägyptischer Baumwolle und einer Kissenauswahl. Die modernen Badezimmer vermitteln mit Granit- und Glasoberflächen das Gefühl eines Mini-Spas und sind mit begehbarer Regendusche, Kosmetikspiegel, Bioduschgel und luxuriösen Handtüchern versehen. Ein großer 43″-LG-Smart TV, exklusive Tolomeo-Lampen von Artemide, platzsparende Garderoben und ein Arbeitsplatz mit einem bequemen Ledersessel von Freifrau vervollständigen das Interieur. Zimmer im ersten Motel One in Polen sind ab 259 polnischen Zloty pro Nacht (rund 60 Euro) buchbar.

