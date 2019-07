Im zweiten Jahrzehnt seines Bestehens hat das congress centrum weimarhalle deutlich zugelegt: Mehr Tagungen und Kongresse, mehr Konzerte und mehr Besucher sind das Ergebnis. Insgesamt wurden seit 1999 in den 20 Jahren seit der Eröffnung 4500 Veranstaltungen mit mehr als 2,1 Millionen Besuchern gezählt. Nach 20 Jahren gibt es nun eine Namensänderung: Das „neue“ im Titel entfällt, so dass es jetzt heißt congress centrum weimarhalle.

Mit der Eröffnung der Weimarhalle am 26. Juni 1999 hat sich Weimar zum internationalen und nationalen Tagungsstandort entwickelt. Das erste Bekenntnis für dieses Vorhaben wurde schon mit der Bewerbung zum Kulturstadtjahr abgegeben und mit dem Sanierungsvorhaben der alten Weimarhalle und dem dann realisierten Neubau der neuen Weimarhalle noch einmal deutlich unterstrichen. Die Idee, in Weimar hochwertigen Tagungstourismus zu etablieren ist gelungen. Heute ist er eine wichtige Größe im Besuchermix der Stadt. „Dabei gelingt uns in der Weimarhalle der Spagat zwischen internationalem Tagungsstandard auf der einen und klassischer Stadthallenfunktion auf der anderen Seite dank der attraktiven Atmosphäre und Leistungsfähigkeit besser als in vergleichbaren Häusern“, unterstreicht Ulrike Köppel, Geschäftsführerin der weimar GmbH. So biete man das Umfeld für Bundespräsidenten- oder Bundeskanzlerinnenbesuche, sei aber auch der Festsaal für Veranstaltungen Weimarer Vereine.

„Unser 20. Geburtstag ist überdies ein schöner Anlass mit dem heutigen Tag offiziell auf das „neue“ in unserem Namen zu verzichten“, kündigt sie an. Ein Geschenk sei es, dass die seit der Eröffnung ausstehende Beschriftung „congress centrum weimarhalle“ nun in großen Buchstaben an der Fassade prangt. Am Seminargebäude erscheint die Aufschrift „seminar“. Nach 20 Jahren seien nun auch notwendige Investitionen bewilligt worden. 2,4 Millionen Euro stehen in den nächsten drei Jahren insgesamt zur Verfügung.

