Die Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck sind aktueller denn je. Auch in der Hotellerie müssen nachhaltige Konzepte konsequent umgesetzt werden. Schon seit einiger Zeit setzt die VCH-Hotelkooperation das Klimaneutrale Buchen sehr erfolgreich in ihren Häusern um.



Mittlerweile beteiligen sich 25 VCH-Hotels an diesem nachhaltigen Konzept. VCH-Hotel Geschäftsführer Axel Möller und sein Team stellten das Projekt „Klimaneutrales Buchen“ einem großen interessierten Publikum im Juni auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund vor. Seit 2019 werden die klimaneutralen Buchungen über die Klima-Kollekte, dem CO2-Kompensationsfonds christlicher Kirchen, www.klima-kollekte.de gesteuert. VCH unterstützt mit den Beträgen ein Projekt in Ruanda, das sich um energieeffiziente Kochstellen und Wasserfilter kümmert.



Der CO2-Ausstoß der Buchungsanfrage wird berechnet und der Gast kann entscheiden, ob er den Ausgleich für ein paar Euro dazu wählen möchte und mit diesem freiwilligen Beitrag Klimaschutzprojekte unterstützt. Klimaneutral, das bedeutet, dass alle CO2-Emissionen in Verbindung mit der Übernachtung erfasst und an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden, angefangen bei Strom und Heizung bis hin zur Anlieferung des Frühstückskaffees. Der Ausgleich kann nur über Zertifikate eines international anerkannten Klimaschutzprojektes stattfinden. Die Projekte sind für die lokale Bevölkerung in Ländern des globalen Südens entwickelt und mindern Armut vor Ort, in dem sie Frauen stärken, Gesundheit schützen und Perspektiven ermöglichen. Der Klimaschutzbeitrag der buchenden Gäste wird transparent und vertrauensvoll verwendet.



Der verantwortungsvolle und umweltbewusste Umgang mit den Ressourcen der Natur besitzt schon seit Gründung für die VCH-Hotelkooperation einen besonders hohen Wert, denn nur so kann ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung der Schöpfung geleistet werden. Hervor gegangen aus dem „Verband Christlicher Hospize/ Hotels, steht die Hotelkooperation VCH-Hotels in Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern seit über einem Jahrhundert für Werteorientierung, Geborgenheit und Vielfalt. Diese Philosophie wird durch die Zusammenarbeit mit Klima-Kollekte weiter unterstützt und gestärkt.



Axel Möller, Geschäftsführer der VCH-Hotelkooperation: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Klima-Kollekte. Auf dem Deutschen Evangelischen Kirchtag haben wir die neue Partnerschaft und das Projekt „Klimaneutrales Buchen“ vorgestellt. Besonders wichtig ist mir die Transparenz in der Kommunikation der unterstützten Projekte. Auf der Homepage von Klima-Projekte kann man sich über sämtliche Projekte weltweit detailliert informieren.“



www.vch.de