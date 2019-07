Das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland erzielt im ersten Halbjahr 2019 erneut einen Rekordumsatz.

Bereits 2017 war mit der Internationalen Ausstellung Fahrwegtechnik (iaf) für das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland ein Ausnahmejahr. Schon jetzt deutet sich an, dass das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland die ambitionierten Planungen für 2019 ebenfalls erreichen wird. „Bereits in den ersten fünf Monaten von 2019 wurde ein Umsatz von über 5,8 Millionen Euro erzielt, der um fast 40 Prozent über dem Umsatz für die gleichen Monate des messeschwachen Jahres 2018 liegt“, freut sich Geschäftsführerin Dr. Ursula Paschke. Von den Umsätzen des Messe und Congress Centrums Halle Münsterland profitieren auch Hotels, Gastronomie und Dienstleister. Denn große Veranstaltungen wie die Agrarunternehmertage, die Verbrauchermesse Bauen und Wohnen oder der Deutsche Ärztetag sorgten dafür, dass schon im ersten Halbjahr über 310.000 Besucher im Messe und Kongress Centrum Halle Münsterland gezählt wurden. Nicht selten übernachten diese für mindestens eine Nacht in einem der Hotels in Münster, nutzen nach einer Veranstaltung im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland die Gastronomie der Stadt oder verbinden den Kongress- und Messebesuch mit einem Shoppingausflug in die Innenstadt. „Die Zahlen machen deutlich: Das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Standort Münster“, so Dr. Ursula Paschke.

Dass sich dieser Trend im weiteren Jahresverlauf fortsetzen wird, zeichnet sich bereits jetzt ab. Denn auch in den folgenden Monaten ist das Messe und Congress Centrum Halle Münsterland gut gebucht. Dafür sorgt auch Dino World. Die erste durchgehende Ausstellung von Ende Juni bis Anfang September stellt sowohl eine durchgängige Belegung sicher und ist auch ein echter Publikumsmagnet. Über 30.000 Besucher werden für die Blockbuster-Ausstellung aus den USA erwartet.

