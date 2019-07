Nach einem Abstimmungsprozess mit Kundenbefragungen und drei Workshops mit den unabhängigen Prüfern sind für die Zertifizierung von Business- & Tagungshotels nun aktualisierte und ergänzte Kriterienkataloge verabschiedet worden.

Jedes Certtified-Hotel muss künftig als Einstiegsgrundlage den Fragebogen „Certified Business Hotel“ mit 101 Positionen beantworten und bestehen. Neue Kriterien sind dort beispielsweise moderne Lobbykonzepte und vor allem Matratzen-Encasings, die ab 2020 sogar verpflichtend vorgeschrieben sind. Erst danach kann mit Zusatzprüfungen das Label „Certified Conference Hotel“ beantragt werden. Maximal 2.500 Punkte sind erreichbar und alleine in den wichtigen Kategorien „Hotel allgemein“ (500 Punkte), „Bett & Matratze“ sowie „Sicherheit“ (jeweils 350 Punkte) können bei maximaler Performance bereits 1.200 Punkte erzielt werden. Zu den wichtigen Sicherheitsaspekten gehört beispielsweise, dass ein Defibrillator vorgehalten wird, sichere und freie Notausgänge und Fluchtwege als Muss-Kriterien gegeben sind oder der Nachweis über den sicheren Umgang mit Daten geführt werden kann. Die Bereiche „Hygiene“ (290 Punkte) und „Serviceleistungen“ (275 Punkte) wurden massiv aufgerüstet. So gibt es neu Punkte für die nachgewiesene, regelmäßige Reinigung/Desinfektion von Handläufen, Klinken, Griffen, Tastaturen in allen gastrelevanten Bereichen, weitere Punkte für Desinfektions-Spender, nachweisliche Schulungen von Reinigungskräften u.v.m. Kein Staub auf Leuchtmitteln, keine toten Insekten in Lampenschirmen und saubere Fenster sind da eher schon Standard-Checks und dennoch alles andere als selbstverständlich, wie erfahrene Hotelgäste leidvoll berichten können.

Als Alleinstellungsmerkmal im Rahmen von Qualitätsprüfungen für Hotels nimmt Certified besonders den Veranstaltungsbereich ganz genau unter die Lupe. Certified Conference Hotels bieten gerade in diesem komplexen und sensiblen Segment höchste Vertrauens-Garantien für Planer und Teilnehmer. Der Prüfkriterien-Katalog zum „Certified Conference Hotel“ fokussiert sich mit 70 Fragen ergänzend zum Hotelteil neuerdings ausschließlich auf den Tagungs- und Veranstaltungsbereich. Neu eingeführte Kriterien sind u.a. auch hier mehr Sicherheitsaspekte, das Vorhandensein von Kreativräumen oder digitalen Raumplänen. Das brandneue Zusatz-Label „Conference plus“ signalisiert dem Planer künftig auf einen Blick, welche starken Zusatzleistungen das geprüfte Tagungshotel sonst noch bietet. 20 Extrapunkte gibt es beispielsweise, wenn versierte, ausgebildete Veranstaltungskaufleute, IHK-geprüfte Meeting-Manager oder Eventmanager (Studium) auf der Gehaltsliste stehen. 10 Extrapunkte werden vergeben, wenn das Hotel bei positiver Bonität keine Deposit-Zahlungen verlangt. Auch für fest eingebaute Bühnen, im Zweijahres-Turnus gewartete Trennwände, digitale Whiteboards, für die Möglichkeit, abgesicherte eigene W-LAN-Netze einzurichten oder das Angebot von Rahmenprogrammen gibt es wertvolle Bonuspunkte.

www.certified.de