Mit rund 1.100 geladenen Gästen feierte Hagos, der Verbund der Kachelofenbauerbetriebe mit Sitz in Stuttgart, im Juni 2019 Fest zum 100-Jahr-Jubiläum der Genossenschaftsgründung. Die passenden Räumlichkeiten dafür fanden sich im ICS der Messe Stuttgart.

Der Empfang der Gäste fand im Foyer des ICS mit Sekt, Selters, Wein und Bier statt, wo sich alle beim lockeren Gespräch begrüßen und kennen lernen konnten. In der Multifunktionshalle C2 warteten dann 140 Tische mit jeweils acht Plätzen darauf, die Gäste bei einem festlichen Galadinner auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Entwicklung der Genossenschaft mitzunehmen. Nur durch einen kleinen Gang vom Kongresssaal C1 getrennt, erwartete die Festgesellschaft nach dem Abendessen dort die Partyzone mit einer Bar und Lounge-Atmosphäre. Der Raum war aufgeteilt in unterschiedliche Sektionen und bot neben einer Tanzfläche und einer Bar einen Bereich mit Ledersofas und –sesseln, eine Chill out-Area mit Liegestühlen sowie kleine Cateringinseln. Die Nähe der einzelnen Räume zueinander ermöglichte einen schnellen Ortswechsel, der der Stimmung keinen Abbruch tat.

„Zwei Kriterien waren für uns ausschlaggebend, die Größe der Räume und die Location Stuttgart, denn hier wurde unser Verbund vor 100 Jahren gegründet“, erklärt Petra Bayer, Organisatorin des Events und Vorstandsassistentin bei Hagos. Bekannt waren die Räume schon von der Hagos-Börse her, die der Großhandel alle zwei Jahre auf der Messe Stuttgart veranstaltet. „Darum war es für uns wichtig, dass sich das Setting der Räume komplett von dem unterscheiden sollte, was wir bisher gemacht haben. Und das ist uns gelungen. Gefeiert wurde bis drei Uhr in der Früh“, freut sich Bayer rückblickend. Die Gäste waren sehr angetan von der Atmosphäre und nutzen die Gelegenheit, sich untereinander kennen zu lernen und auszutauschen. Für Stefan Lohnert, Bereichsleiter Gastveranstaltungen, ist der Verbund der Kachelofenbauer ein langjähriger Kunde: „Hagos hält der Messe Stuttgart seit dem Jahr 2000 die Treue, damals noch auf dem alten Messegelände auf dem Killesberg. Seit 2008 dann am jetzigen Standort neben dem Flughafen Stuttgart. Dass wir nun auch die 100-Jahr-Feier ausrichten durften, unterstreicht die gute, gewachsene Partnerschaft.“

www.messe-stuttgart.de