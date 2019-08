Der „mbt Meetingplace“, eigenständige Fachmesse für die MICE- und Business-Travel-Branche, wird ab 2020 Teil der BOE International in Dortmund.



Ab dem kommenden Jahr erfährt das MICE-Segment eine neue Konzentration am Messestandort Dortmund. Denn die Messe „mbt Meetingplace“ wird 2020 in das Fachmessekonzept der BOE International inhaltlich aufgehen. Die internationale Fachmesse für Erlebnismarketing geht am 16. und 17. Januar wieder an den Start in Dortmund. „MICE verzeichnete in den vergangenen zwei Jahren ein starkes Wachstum auf der BOE. Mit dem ‚mbt Meetingplace‘ haben wir ein hervorragendes Format, um den spannenden Bereich 'Meetings, Incentives, Congresses and Exhibitions' am Messestandort Dortmund weiter auszubauen“, freut sich Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe.



„Die BOE hat sich zuletzt enorm entwickelt und insbesondere im Bereich MICE weiter professionalisiert. Die nun erfolgende Verzahnung mit dem ‚mbt Meetingplace‘ baut diese Stärke weiter aus und verdichtet das Angebot des deutschen Marktes auf einem One-Stop-Shop der in diesem Feld handelnden Entscheider und Akteure“, sagt Alexander R. Petsch, Geschäftsführer der børding messe, der darin für die Branche eine tolle Chance sieht. Jährlich haben sich mehr als 150 Aussteller mit ihren Produkten, Dienstleistungen, kreativen Ideen und neuen Trends rund um die Veranstaltungsorganisation auf der Fachmesse u.a. in München präsentiert. Seit 2012 trafen Fachbesucher auf Hotels, Kongresszentren, Eventlocations und Aussteller aus dem Rahmenprogramm-, Incentive- und Eventbereich.



Die bislang für den 13. November 2019 in München geplante Fachmesse findet nicht statt und wird Teil der BOE International im Januar 2020 in Dortmund. „Für uns ist das ein großer Schritt, die Messe ‚mbt Meetingplace‘ an unsere BOE andocken zu können. Dies unterstreicht den Anspruch der führenden Leitmesse im Bereich Erlebnismarketing, sich auch künftig als wesentlicher Dreh- und Angelpunkt der Event-Industrie zu etablieren. Als umfassendes Kompetenzzentrum wollen wir Ausstellern und Fachbesuchern die fachliche Tiefe liefern“, sagt Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe, Sabine Loos.



www.boe-messe.de