Für Top-Entscheider aus Unternehmen und Behörden sind Messebesuche ein Muss: 88 % von ihnen besuchen Messen, 73 % sogar mindestens einmal im Jahr. aBesonders intensiv werden Messen von Entscheidern unter 40 Jahren genutzt: 85 % besuchen Messen, 64 % mindestens einmal pro Jahr. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung (LAE), die der Auma, Verband der deutschen Messewirtschaft, jetzt ausgewertet hat.

Von den insgesamt 2,9 Mio. Entscheidern in deutschen Unternehmen und Verwaltungen sind 82 % Messebesucher; nur 17 % nutzen dieses Medium gar nicht. 61 % der Befragten

besuchen mindestens einmal jährlich eine Messe. 31 % der Entscheider sind sogar mehrmals im Jahr auf Messen unterwegs. Herausragend in Bezug auf ihre Messenutzung sind neben den Topentscheidern die Führungskräfte aus den Bereichen Forschung und Entwicklung/Konstruktion: 93 % besuchen Messen. Aus dem Bereich Einkauf/Beschaffung besuchen 85 % der Entscheider Messen und von den IT-Entscheidern in Unternehmen sind 84 % Messebesucher.

Die Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung (LAE) wird jährlich vom LAE e.V. veröffentlicht, einem Zusammenschluss von Verlagen und dem Verband der Media-Agenturen.



www.lae.de

www.auma.de