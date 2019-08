Die Fachveranstaltung „MICE Boat“ an Bord des Transatlantik Ocean Liners „Queen Mary 2“ richtet sich an Veranstaltungsplaner aus Unternehmen, Agenturen und Verbänden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die regelmäßig Veranstaltungen aller Art im Ausland planen, organisieren oder beauftragen. An Bord des Schiffes treffen sich vom 01 bis zum 03. November 2019 - auf einer Seereise von Hamburg nach Southampton - Veranstaltungsplaner und Anbieter um sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Am 01.11.2019 um 14 Uhr geht es im Hamburger Hafen an Bord der „Queen Mary 2“ und um 18 Uhr heisst es „Leinen los“. Zuvor jedoch erfolgt der Drill - die gemeinsame Seenotübung für alle Passagiere an Bord und anschließen das festliche Welcome Dinner im exklusiven Restaurant Britannia. Am nächsten Tag und auf hoher See erwartet die Teilnehmer von 08:00 bis 18:00 Uhr ein straffes Programm. Zum Auftakt präsentieren sich die Aussteller in interaktiven Gruppenpräsentationen, anschließend folgen Gespräche und gemeinsame Meetings über den gesamten Nachmittag. Hierbei wird die Grundlage für künftige Veranstaltungsplanungen gelegt. Das festliche Farewell Dinner läutet den Ausklang des zweiten Abends ein und anschließend wird an Bord dann das MICE Boat kräftig gefeiert. Am Morgen des 03.11.19 erreicht das Schiff den Hafen von Southampton. Nach dem gemeinsame Frühstück und dem Ausschiffen, geht es für die Teilnehmer am Nachmittag von London Heathrow zurück in die Heimat.

„Eine Fachveranstaltung für die Eventbranche sollte idealerweise auch das sein,

was ein gutes Event stets ausmacht: nämlich ein unvergessliches Erlebnis. Das

MICE BOAT an Bord der Queen Mary 2 ist ein solches - once in a lifetime -

Erlebnis“, so Peter Cramer, Veranstalter des MICE Boat.Wer auf dem MICE Boat 2019 mitfahren möchte, der kann sich ab sofort anmelden. Kostenfrei teilnehmen dürfen Veranstaltungsplaner, die regelmäßig international Veranstaltungen planen, organisieren oder beauftragen.

www.miceboard.com