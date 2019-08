Durch eine Kooperationsvereinbarung mit der familiengeführten Brendal Hotel Group plant die Deutsche Hospitality eine Erweiterung des Portfolios ihrer Marke MAXX by Steigenberger in Deutschland um bis zu zwölf Hotels bis Ende 2022.

Erst im Februar 2019 hatte die Deutsche Hospitality die dänische Economy Marke Zleep Hotels übernommen und damit den Einstieg in das Economy-Segment vollzogen. Über 30 weitere Hoteleröffnungen hat der Hotelanbieter derzeit in der Pipeline, wobei der Fokus auf internationalen Standorten liegt. Die Brendal Hotel Group GmbH betreibt ihre Hotels bislang eigenständig. Im Rahmen der Unternehmensumstrukturierung- und gezielter Expansionspläne beschloss die Brendal Hotel Group GmbH, über die Rahmenvereinbarung mit der Deutschen Hospitality, durch Franchiseverträge mit MAXX by Steigenberger zu expandieren.

„Wir freuen uns sehr, mit der Brendal Hotel Group einen Partner zu haben, der alle Voraussetzungen mitbringt, um die Expansion unserer neuen Marke MAXX by Steigenberger erfolgreich voranzutreiben“, erklärt Thomas Willms, CEO, Deutsche Hospitality. „Die Brendal Hotel Group liefert mit den geplanten Häusern die perfekten Hotels, um MAXX by Steigenberger im deutschsprachigen Markt klar zu positionieren und auszubauen. Dadurch erweitern wir unsere Präsenz an attraktiven Standorten und bieten unseren Gästen eine noch größere Auswahl an.“

www.deutschehospitality.com