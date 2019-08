Das Barcamp für Nachhaltigkeit in Tourismus, Hotellerie, Gastronomie und der MICE-Branche findet vom 21. bis 23. November 2019 im Schloss Hohenkammer in Hohenkammer statt.

Nachhaltiges Handeln und eine ökologische Verantwortung gewinnen im Tourismus zunehmend an Bedeutung. Dazu zählt auch die Veranstaltungsindustrie, die Hotellerie und Gastronomie sowie deren Zulieferer. Gleichzeitig werden in puncto Nachhaltigkeit neue Konzepte entwickelt, die immer erfolgreicher werden: „Der Begriff ,Nachhaltigkeit‘ wurde leider für alles mögliche missbraucht. Auch in unserer Branche. Jedoch bietet gelebte Nachhaltigkeit eine echte Chance, sich von den Mitbewerbern abzuheben, den Kunden etwas Besonderes zu bieten und auch als Arbeitgeber wieder attraktiver für den Nachwuchs zu werden. Hier haben wir im Tourismus einen großen Aufholbedarf“, so Wolf-Thomas Karl, Mitgründer des Green Tourism Camp, Dozent für nachhaltigen Tourismus, Hospitality Management und Sporttourismus an der Hochschule Fresenius und Mitinhaber der Agentur L&T communications.

Das Green Tourism Camp etablierte sich bereits in der Vergangenheit als europäisches Event für Nachhaltigkeit und Ökologie in der gesamten Reisebranche. Nach vier Barcamps zum Thema in Deutschland für die DACH-Region und zwei Barcamps in Skandinavien, setzen die Initiatoren die Veranstaltungsreihe nun fort.

Zu den Partnern gehören die Hospitality Sales & Marketing Association Deutschland e.V. (HSMA) und Matthias Tritsch, Gründer und Vorstand von Greentable e.V. Als Veranstalter fungiert die InfraCert GmbH, Institut für nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie. Hotelpartner und Eventlocation ist das Hotel Schloss Hohenkammer in Hohenkammer/Bayern, welches über eine eigene, nachhaltig-biologischer Land- und Forstwirtschaft verfügt.



www.greentourismcamp.com