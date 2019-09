Die herCareer ist Deutschlands Leitmesse für die weibliche Karriereplanung, findet am 10. und 11. Oktober 2019 in München statt - und gehört zu den ersten klimapositiven Messen in Deutschland.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der herCareer eine wichtige Rolle. Unter anderem engagiert sich hier das Netzwerk FutureWoman, das Frauen zusammenbringt, die mit ihrer Arbeit dazu beitragen, den Planeten Erde lebenswert zu erhalten. Die Gründerin des Netzwerks, Janine Steeger, ist bei der Karriere- und Netzwerkmesse ebenso dabei wie Navina Pernsteiner, Co-Founder und Creative Director bei der Sono Motors GmbH, die das erste Solarauto auf unsere Straßen bringen will. Sabine Dineiger, Environmental Manager bei der Brainlab AG, gibt Tipps, wie Karrierewege im Nachhaltigkeitsbereich aussehen könnten, und Laura Haberkorn, Brand Strategy und Communications bei Packaging Circus, bietet Einblicke in die komplexe Welt der (nachhaltigen) Verpackung. Die mit der Veranstaltung der herCareer verbundene Klimabelastung hat die Fokus Zukunft GmbH & Co.KG ermittelt, eine branchenunabhängige externe Nachhaltigkeitsberatungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen. „Bei jeder Veranstaltung, also auch bei der herCareer, werden klimarelevante Gase emittiert, die zum Beispiel durch die An- und Abreise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder die Bereitstellung von Energie entstehen“, berichtet Natascha Hoffner, Gründerin und Geschäftsführerin der herCareer und ist stolz darauf, dass „wir unsere Veranstaltung freiwillig klimaneutral gestellt haben, indem wir die Menge an CO2-Emissionen durch den Kauf von Zertifikaten für ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt ausgeglichen haben. Durch den Erwerb von 100 Klimaschutzzertifikaten haben wir unsere Emissionen aber nicht nur ausgeglichen, sondern sind dadurch auch klimapositiv. Wir sind uns der besonderen Verantwortung als Unternehmen gegenüber kommenden Generationen bewusst und haben entsprechend gehandelt.“

Mit der Messe und der Netzwerkveranstaltung wurde eine Plattform geschaffen, die Jobeinsteigerinnen, aber auch Aufsteigerinnen und Gründerinnen Netzwerke erschließt, die sie dabei unterstützen, beruflich weiter und schneller voranzukommen.



