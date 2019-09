Auf der IMEX in Las Vegas fand der globale Launch der In Singapore Incentives & Rewards (INSPIRE) statt, einem vom Singapore Tourism Board initiierten Programm, das mehr potenzielle Besucher aus dem MICE Bereich anziehen soll. In Zusammenarbeit mit 29 Singapurer Unternehmen bietet Global INSPIRE eine Auswahl an über 60 kostenlosen Erfahrungen, die qualifizierte MICE-Gruppen in Anspruch nehmen können.

Das Inspire Incentive-Programm bietet ein breites Spektrum an speziell für MICE-Kunden konzipierten Erlebnissen für kleine und mittlere Gruppen aus allen Teilen der Welt an. Die Aktivitäten, entwickelt von Experten verschiedener Branchen, sollen die Besucher Singapurs begeistern und den Stadtstaat von seiner besten Seite zeigen. Inspire bietet dafür 63 einzigartige Erfahrungen in vier großen Kategorien: Singapurs Gastronomie, Unterhaltung und Nachtleben; Themen-Touren und Lernerfahrungen; Sightseeing-Touren und Teambuilding-Aktivitäten. Beispielsweise können die Teilnehmer lernen, aus einheimischen Kräutern und Gewürzen mitten im Herzen des UNESCO-Weltkulturerbes, dem Botanischen Garten, einen eigenen Cocktail herzustellen. Gruppen, die Singapurs Silicon Valley entdecken möchten, können eine Insidertour durch die Umgebung von One North machen und an exklusiven Kamingesprächen mit Gründern erfolgreicher Unternehmen und Start-ups teilnehmen. Und für diejenigen, die in Singapurs berühmte grüne Seele eintauchen möchten, gibt es eine private Garden Rhapsody-Show nach Feierabend in den Gardens by the Bay.

MICE-Gruppen, die zwischen dem 10. September 2019 und dem 31. Dezember 2021 nach Singapur reisen, können sich für das Inspire-Programm bewerben. Diese Gruppen sollten mindestens 20 ausländische Teilnehmer haben und mindestens drei Tage in Singapur bleiben. Interessierte Gruppen können sich bis zum 31. März 2021 anmelden.

www.visitsingapore.com