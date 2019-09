American Express Global Business Travel (GBT), das weltweit führende Unternehmen für Geschäftsreise-Management, hat die Übernahme von DER Business Travel abgeschlossen.

„Die Kombination der Größe und der Weltklasse-Technologie von GBT mit der Expertise und den Beziehungen von DER Business Travel in Deutschland schaffen einen neuen und stärkeren Mehrwert für deutsche Unternehmen“, sagt Elyes Mrad, Senior Vice President and Managing Director International bei GBT. Elyes Mrad weiter: „DER Business Travel ist seit vielen Jahren eine hoch angesehene Travel Management Company. Die Akquisition erweitert die Präsenz von GBT im Kundensegment der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland und ist eine gute Nachricht für die Kunden von DER Business Travel. Sie werden weiterhin von der lokalen Service-Expertise profitieren, gleichzeitig eröffnen die globale Reichweite von GBT, die Größe und die integrierte Technologie für die Buchung und Abrechnung von Geschäftsreisen viele Möglichkeiten.“

Die Marke DER Business Travel bleibt auf absehbare Zeit bestehen. Einzelheiten des Vertrags werden nicht veröffentlicht.

www.amexglobalbusinesstravel.com/de/