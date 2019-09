Henrik Bollmann wird ab Oktober 2019 Mitglied der Geschäftsleitung des Studieninstituts für Kommunikation.

In der Position „Leitung Vertrieb und Marketing“ übernimmt er den strategischen Ausbau des Mar-ketings und der Vertriebsaktivitäten des seit über 20 Jahren erfolgreich im Markt tätigen Bil-dungsanbieters. Der ausgewiesene Branchenexperte war zuletzt in seiner Funktion als Projektbe-reichsleiter Messe Dortmund GmbH u.a. verantwortlich für die Fachmesse Best of Events, Inter-nationale Fachmesse für Erlebnismarketing.

www.studieninstitut.de