Das neueste Whitepaper von MCI Deutschland befasst sich mit dem Thema „Kongress der Zukunft“ und beschreibt, wie sich die Verhaltensweisen, Anforderungen und Wünsche von Kongressteilnehmern, Ausstellern und Sponsoren in den letzten Jahren verändert haben.

Anhand praxisbezogener Beispiele werden Maßnahmen, Formate und konzeptionelle Ansätze aufgezeigt, die sicher stellen, Kongresse so zu konzipieren, dass sie auch in Zukunft inhaltlich und wirtschaftlich erfolgreich abgehalten werden können. Die Anforderungen an Kongresse haben in den letzten Jahren grundlegend geändert: Die Digitalisierung und die damit verbunden Möglichkeit, sich Informationen auch anderweitig zu beschaffen, hat daran einen erheblichen Anteil. Diese Veränderungen führ(t)en dazu, dass alle Stakeholder zunehmend aktiv in die Programmgestaltung miteinbezogen werden wollen und sich als gleichberechtigte Partner statt nur als Teilnehmer verstehen.



Im Laufe der Jahrzehnte haben sich Kongresse als Ort des Wissenstransfers und als Kommunikationsplattform unentbehrlich gemacht. Das wird sich auch in Zeiten zunehmender Vernetzung nicht ändern; geändert hat sich allerdings die Erwartungshaltung der Stakeholder. Traditionelle Kongressformate, Frontalvorträge und eng getaktete Sessions werden künftig nicht mehr genügend Anreiz für die Teilnahme bieten. Vielmehr sind es interaktive Formate, alltags-relevante Erkenntnisse und die Diskussionen auf Augenhöhe, die in Zukunft als Motivator für eine Kongressteilnahme wirken. „Mittendrin statt nur dabei“ heißt die Devise, an die sich die Kongressveranstalter heute und noch mehr in Zukunft halten müssen.



Kongressteilnehmer sind heute ausgesprochen digital-affin: Sie nutzen wie selbstverständlich die neuesten digitalen Kommunikations-Möglichkeiten im Alltag und erwarten diese Möglichkeiten auch an Kongressen. Deshalb müssen sich Kongressorganisatoren zunehmend mit diesen Möglichkeiten beschäftigen und ganz neue Formen der Interaktion zwischen Teilnehmern und den übrigen Stakeholdern ermöglichen. Das Whitepaper von MCI zeigt in knapper, umfassender Form auf, welche Formate, Prozesse und Bedingungen Kongresse in Zukunft erfüllen müssen, um in Zukunft auch wirtschaftlich erfolgreich sein zu können.



www.mci-live.de/downloads