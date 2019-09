Vok Dams veröffentlicht die VOK DAMS Agile Suite und damit eine App, die Tools zur Umsetzung des Agile Event Managements zur Verfügung stellt.



Mit der Vok Dams Agile Suite App wird der Blick auf das agile Miteinander geschärft. Im Vordergrund steht die Entdeckung spielerischer Elemente des Agile Event Managements. Die App „VOK DAMS Agile Suite“ enthält einfach zu bedienende Anwendungen, die den agilen Prozess unterstützen. Im Einzelnen sind das die Anwendungen Team Timer, Delegation Poker, Planning Poker und Fist of Five. Vok Dams bietet zu jeder Anwendung eine kurze Erläuterung dieser, inklusive Regeln. Im Agile Event Management sollen Zeitfenster für Termine definiert und eingehalten werden. Ziel ist es, sich in einer vorgegebenen Zeit auf Ergebnisse und Inhalte zu fokussieren. Der Team Timer ermöglicht dem gesamten Team eine visuelle Übersicht der verbleibenden Zeit während eines Meetings oder Planungsprozesses. Das Delegation Poker ist ein kleines und einfaches „Spiel“ um zu klären, welche Verantwortlichkeiten und Entscheidungsfreiräume einzelne Teammitglieder haben. Das digitale Kartenspiel schafft Transparenz, entlastet alle beteiligten Akteure, stärkt die Selbstorganisation im Team und macht Entscheidungsprozesse transparent. Die Fist of Five-Methode ist bei Entscheidungsfindungsprozessen im Team hilfreich. Der Moderator fragt mit der Methode die Haltung aller Teammitglieder zu einem Thema und das Level an Konsens ab. Mit dieser Methode ist ein differenziertes Abstimmen möglich, das Transparenz im Entscheidungsfindungsprozess bietet. Das Planning Poker ist eine Schätzmethode, die anonym vorgenommen wird, indem die einzelnen Gruppenmitglieder den jeweiligen Aufwand mit den verdeckten Planning Poker Karten schätzen. So besteht die Möglichkeit, innerhalb der Gruppendynamik sehr dominanten und sehr devoten Typen entgegenzuwirken. Ziel ist es, dass jedes Gruppenmitglied sich aktiv an der Schätzung beteiligt und Know-how beiträgt.

Vok Dams worldwide ist die erste Agentur im Bereich der direkten Wirtschaftskommunikation (Events und Live-Marketing), die agiles Projekt- und Event-Management eingeführt hat. Die App kann kostenlos im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.

www.vokdams.de