Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung gehören zu den drängendsten Problemen der heutigen Zeit, die durch Ungleichheit und mangelnde Möglichkeiten verursacht werden. Marriott International in Europa gab bekannt, dass das Unternehmen auf dem besten Weg ist, sein selbst gestecktes Ziel bis 2020 40.000 jungen Menschen in Europa berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, zu erreichen.

Diese Initiative ist Bestandteil der Unternehmensstrategie für Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement, „Serve 360: Doing Good in Every Direction“, und das Engagement der Chancenschaffung, um die Mitglieder der Gesellschaft zu stärken. Die Ankündigung fällt mit dem Beginn von Marriotts jährlicher Spendenaktion You Eat, We Give zusammen, die in diesem Jahr darauf abzielt, 400.000 Euro für Jugendorganisationen in ganz Europa zu sammeln, um junge Menschen dabei zu unterstützen, unabhängig leben und arbeiten zu können. Seit 2015 konnte Marriott International in Europa 30.000 Ausbildungsmöglichkeiten in Form von Praktika und Lehrstellen anbieten, die einen wertvollen ersten Schritt für die Beschäftigung junger Menschen darstellten und eine Fülle von Fachkenntnissen und Erfahrungen vermittelten. Weitere 15.000 junge Menschen wurden direkt von Marriott International eingestellt. Das Ziel für 2020 bildet das Herzstück der Initiative „World of Opportunity“, die darauf abzielt, Talente zwischen 15 und 24 Jahren in Europa zu entdecken und zu fördern. In Zusammenarbeit mit The Prince's Trust in Großbritannien und SOS-Kinderdorf im Rest Europas entwickeln die Schulungskurse im Rahmen von World of Opportunity fachliche Qualifikationen sowie Alltagskompetenzen, die junge Erwachsene aus schwierigen Verhältnissen bei den ersten Schritten in die Arbeitswelt und in ein selbstbestimmtes Leben unterstützen.

„Ich bin enorm stolz auf die Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeiter in ganz Europa, die diese Initiative unterstützen“, sagt Francisca Martinez, Chief Human Resources Officer, Marriott International, Europa. „Darin spiegelt sich das Engagement von Marriott wider, junge Menschen zu fördern und bei der Aneignung grundlegender Kompetenzen zu unterstützen, die in der heutigen dynamischen Arbeitswelt unverzichtbar sind."

www.mariott.com