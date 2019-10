Das jährliche MICE Event von VisitBritain „MeetGB“ wird vom 22. bis 24. April im Celtic Manor Resort und dem neu eröffneten International Convention Centre stattfinden. Ab sofort können sich Veranstalter und Anbieter registrieren.

Es werden 90 internationale Veranstalter/Einkäufer aus Europa und Nordamerika erwartet. Während der drei Tage präsentieren sich 80 Anbieter aus den diversen Regionen Großbritanniens sowie aus den Bereichen Hotelerie, Veranstaltung und Incentive. Neben Einzelgesprächen, gibt es Netzwerkveranstaltungen und zahlreiche Gelegenheiten, um Branchenbeziehungen zu knüpfen und zu vertiefen. Im Vorfeld des Business-Programms von MeetGB können internationale Einkäufer an Famtrips in 11 verschiedene britische Destinationen teilnehmen und die besten Konferenz-, Veranstaltungs- und Incentive-Produkte des Landes aus erster Hand erleben.

UK Tourismus Ministerin Helen Whately sagt hierzu: „Wir verfügen in Großbritannien über eine erfolgreiche Event-Branche und ich freue mich sehr, dass „MeetGB“ im nächsten Jahr im ICC Wales stattfinden wird. Auf diesem Wege können wir zeigen was das Vereinigte Königreich zu bieten hat. Neue Kooperationen können entwickelt und Handel und Investitionen gesteigert werden“. Sally Balcombe, CEO VisitBritain fügt hinzu: “Meet GB wurde ins Leben gerufen, um den internationalen Einkäufern zu zeigen, was Großbritanniens Veranstaltungsbranche an Vielfalt und Qualität zu bieten hat. Wir freuen uns sehr, dass diese wichtige Konferenz im ICC Wales stattfinden wird, einem der besten Veranstaltungsorte im Vereinigten Königreich.“

www.visitbritain.com/meetgb